Vlahovics Verletzungen sind "nicht normal" - Chance für Salzburgs Ratkov?

Serbien will sich erstmals nach 23 Jahren wieder für eine EM qualifizieren, muss aber bangen - und hat nun vor den entscheidenden Spielen in Ungarn und gegen Montenegro ziemliche Personalsorgen.

Er steht Serbien in den wichtigen Spielen in Ungarn und gegen Montenegro nicht zur Verfügung: Dusan Vlahovic. IMAGO/NurPhoto

Durch den schwachen Heimauftritt beim 1:2 gegen Ungarn verkomplizierte Serbien die eigene Ausgangslage in Gruppe G der EM-Qualifikation. Nun steht das Rückspiel an - und die Adler mächtig unter Druck. Das Team von Nationaltrainer Dragan Stojkovic darf sich weitere Patzer eigentlich nicht leisten. Der Grund ist simpel: Die Magyaren sind zwar punktgleich, haben aber ein Spiel weniger absolviert, während Verfolger Montenegro nur zwei Punkte Rückstand hat und am Dienstag, den 17. Oktober in Serbien antritt.

Es ist Druck auf dem Kessel, das zeigen allein schon die etwas gereizten Aussagen des Nationaltrainers. "Ich weiß nicht, was man erwartet hat. Dass wir nach drei Spieltagen schon qualifiziert sind?", sagte Stojkovic am Montag bei einer Pressekonferenz etwas schnippisch und gab sich auch im weiteren Verlauf dünnhäutig. "Wollt ihr Ergebnisse oder schönes Spiel?", sagte er zu der zuletzt aufgekommenen Kritik, gerade mit Blick auf den blutleeren Auftritt gegen Ungarn.

Stojkovic betonte aber auch, dass man noch alles in der eigenen Hand hat. "Die Situation ist nicht alarmierend. Wir haben gleich viel Punkte wie Ungarn - und das Spiel in Budapest. Lasst uns keine voreiligen Schlüsse ziehen, sondern das Spiel abwarten", anschließend könne man ein Fazit ziehen.

"Unser Ziel ist die EURO und das hat Priorität", betonte der 58-Jährige und führte aus: "Alles hängt von uns ab, wir entscheiden selbst über unser Schicksal. Wir müssen aber Gas geben. Das erste Mal in meiner Trainerkarriere brauche ich keine Fußballer, sondern Krieger - in mentaler Hinsicht. Budapest ist zwar eine der schönsten Städte Europas, aber wir fahren nicht auf eine Exkursion. Wir wollen Revanche für die Niederlage in Belgrad."

Serbien hat auf einmal ein Stürmerproblem

Personell müssen die Serben aber ohne ihren Topstürmer Dusan Vlahovic auskommen. Der 23-Jährige von Juventus Turin hatte wegen Rückenproblemen bereits die Serie-A-Spiele in Bergamo (0:0) und zuletzt das Stadtderby gegen den FC Turin (2:0) verpasst. "Er hat Schmerzen im unteren Rückenbereich und wird nicht dabei sein", verriet Stojkovic und gab zu, dass ihm das Sorgen bereite, weil Vlahovic "ein junger Spieler" sei. "Und Probleme mit dem Rücken, der Leiste … das ist nicht normal."

Weil auch der momentan formschwache Luka Jovic (AC Mailand) nicht berufen wurde, knarzt es ganz vorne bei den Serben, wo Aleksandar Mitrovic gesetzt sein wird. Dafür darf sich Petar Ratkov (20) Hoffnungen auf einen Länderspieleinsatz machen, der 20-jährige Stürmer von RB Salzburg wurde erstmals nominiert.