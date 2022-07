Viertes Finale in zwölf Monaten: Beachhandballerinnen vor Krönung bei World Games

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Beachhandball ist einfach nicht zu bremsen: Bei den World Games in den USA erreichte sie durch einen 2:0-Erfolg im Halbfinale über die Gastgeberinnen das Endspiel. Schon wieder ein Finale.

Für die deutschen Beachhandballerinnen ist es nach EM- und WM-Titel sowie Silber bei der IHF Global Tour das vierte Finale innerhalb von nur zwölf Monaten.

Als Mitfavorit ist die DHB-Auswahl in die USA gereist. Was sie dort aber zeigt, ist schlichtweg bemerkenswert. Das Team um Lucie Marie Kretzschmar, Tochter des ehemaligen deutschen Handball-Stars Stefan Kretzschmar, gewann alle ihre fünf Gruppenspiele - darunter am späten Mittwochabend ein 2:0 über die USA. Nur knapp 24 Stunden später folgte bei den World Games nun der erneute 2:0-Erfolg über die Gastgeberinnen. Nach einem 26:8 und 26:11 in den Sätzen war der erneute Einzug ins Endspiel perfekt. Schon wieder ein Finale.

"Wir sind mit sehr viel Respekt an diese Aufgabe herangegangen, weil sich die USA in den letzten Monaten spürbar verbessert haben", erklärte Coach Alexander Novakovic: "Sie waren ein guter Gegner, aber auch wir haben richtig guten Beachhandball gespielt: Vorne so gut wie keine Fehler, hinten sehr diszipliniert verteidigt." Auch Kretzschmar lobte: "Wir waren souverän in Angriff und Abwehr und konnten die USA mit viel Tempo überlaufen."

Wir wollen nun das erste Mal Gold für Deutschland holen. Lucie Marie Kretzschmar

Im Kampf um Gold geht es fürs deutsche Team am Freitag um 23.30 Uhr deutscher Zeit - 16.30 Uhr in den USA - erneut gegen die Handballnation Norwegen. "2006 standen wir bereits in einem World-Games-Finale, damals gab es Silber. Nun wollen wir die Krönung", stellte Novakovic klar.

Auf die Skandinavierinnen traf das DHB-Team in der Gruppenphase bereits am Dienstag - und drehte dort die Partie nach verlorenem ersten Satz noch in einen 2:1-Sieg im Shoot Out. Im erneuten Aufeinandertreffen soll nun der nächste große Wurf für den deutschen Beachhandball her, wie auch Kretzschmar versichert: "Wir sind froh, dass wir im Endspiel stehen, und wollen nun das erste Mal Gold für Deutschland holen."

Das Endspiel am Freitag wird im Free-TV bei "Sport1" übertragen.