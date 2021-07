Viertelfinale in Kitzbühel: Altmaiers Lauf geht weiter

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Kitzbühel erreicht.

Der letztjährige French-Open-Achtelfinalist gewann am Mittwoch 6:4, 6:4 gegen den Italiener Marco Cecchinato, der bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris sogar schon im Halbfinale stand. Altmaier trifft in der Runde der letzten acht Spieler auf den Italiener Gianluca Mager.

Erst in der vorigen Woche hatte sich Altmaier beim ATP-Turnier im kroatischen Umag bis ins Halbfinale vorgespielt. Der 22-Jährige aus Kempen ist derzeit die Nummer 135 der Weltrangliste. Das Sandplatzturnier in Kitzbühel ist mit knapp 420 000 Euro dotiert.