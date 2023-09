Viertelfinale Alcaraz gegen Zverev ist angesetzt

Mit Spannung erwartet wird das US-Open-Viertelfinale von Alexander Zverev und Carlos Alcaraz - nun gaben die Veranstalter bekannt, wann das Match angesetzt ist.

Darf sich wieder auf das laute Publikum in New York freuen: Alexander Zverev. IMAGO/USA TODAY Network

In der Nacht zum Dienstag lieferte Alexander Zverev gegen Jannik Sinner eine mitreißende Vorstellung, allerdings konnten in Deutschland das Match nicht allzu viele Menschen verfolgen, denn es fand hierzulande mitten in der Nacht statt. Das wird im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz nicht anders sein.

Wie die Veranstalter am Dienstagabend bekanntgaben, wird das Aufeinandertreffen der deutschen Nummer 1 mit der aktuellen Nummer 1 der Welt in der Night Session stattfinden. Schlecht für die Tennis-Fans hierzulande, aber immerhin gut für Zverev: Der 26-Jährige hat so ein paar Stunden mehr Zeit, um sich von dem kraftraubenden Fünfsatz-Thriller gegen Sinner zu erholen.

Unabhängig von der Ansetzung sind Zverevs Ambitionen groß. Daraus machte er auch kein Geheimnis, als er sagte: "Vor dem Turnier hat jeder auf zwei Spiele gewartet: Alcaraz gegen Novak (Djokovic) im Finale und Alcaraz gegen Sinner im Viertelfinale. Vielleicht kann ich sicherstellen, dass beides nicht passiert."

Zverev weiß aber, dass ihn gegen den mit außergewöhnlichem Talent ausgestatteten Spanier "eines der schwersten Matches" überhaupt erwartet. Positiv stimmen dürfte ihn aber, dass er eine positive Bilanz gegen den Titelverteidiger hat: Der Deutsche gewann drei von fünf Duellen. Sollte sich Zverev, der als Außenseiter gehandelt wird, durchsetzen, würde er zum dritten Mal in seiner Karriere ins Halbfinale der US Open einziehen.

Medvedev vs. Rublev am Tag

Zverevs Partie beginnt nach dem Aufeinandertreffen von Marketa Vondrousova aus Tschechien und der Amerikanerin Madison Keys, das um 19 Uhr Ortszeit über die Bühne geht. Das Tagesprogramm am Mittwoch bestreiten zunächst Titelanwärterin Aryna Sabalenka (Belarus) und Zheng Qinwen (China), ehe es anschließend zum russischen Duell zwischen Daniil Medvedev und Andrey Rublev kommt.