Vier CL-Siege in der Vita: ManUnited holt Malard von OL

Prominente Verstärkung für die Offensive von Manchester United: Melvine Malard kommt hochdekoriert für ein Jahr auf Leihbasis aus Frankreich.

Die 23-jährige Offensivspielerin Malard wechselt von Olympique Lyon auf die Insel. Malard, die nicht zum WM-Aufgebot Frankreichs in Australien und Neuseeland zählte, gewann mit OL insgesamt vier Mal die Women's Champions League und zwei Mal den Meistertitel in der Grande Nation. In der vergangenen Saison kam sie an der Seite ihrer deutschen Teamkolleginnen Dzsenifer Maroszan und Sara Däbritz auf 16 Einsätze und drei Torerfolge. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die PSG-Frauen holte Lyon einen weiteren Titel in der Division 1 Feminine.

CL-Quali gegen PSG

Nun geht es für Malard also bei Manchester United weiter, das im Rahmen der Qualifikation für die Women's Champions League in der finalen Runde auf PSG trifft.

"Ich bin sehr froh, hier zu sein und zu diesem Klub stoßen zu dürfen", wird Malard in der Medienmitteilung Uniteds zitiert, während Chefcoach Marc Skinner eine "erwiesene Gewinnerin auf nationaler und internationaler Ebene" begrüßen konnte.

Mit nur zwei Zählern Rückstand auf Meister Chelsea hatte United die vergangene Spielzeit auf Rang zwei der Women's Super League abgeschlossen. In Manchester trifft Malard unter anderem auf die brasilianische WM-Teilnehmerin Geyse, die vom FC Barcelona gekommen war.