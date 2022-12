"Vielseitigkeit wird uns sehr helfen": Grizzlys nehmen Lorito unter Vertrag

Die Grizzlys Wolfsburg haben auf die Personalsorgen in der Offensive reagiert und Matt Lorito unter Vertrag genommen. Der Stürmer weist sogar ein wenig NHL-Erfahrung auf.

Die Grizzlys Wolfsburg haben auf ihre Personalsorgen reagiert und den Kanadier Matt Lorito verpflichtet. Damit reagieren die Wolfsburger auf den Abgang von Rhett Rakhshani, der den Klub aus persönlichen Gründen verlassen hat, und auf die zahlreichen Ausfälle in der Offensive. Zuletzt fehlten beim 5:0 gegen die Eisbären Berlin unter anderem Valentino Klos und Gerrit Fauser. "Durch die diversen Ausfälle sind wir im Sturm derzeit sehr dünn besetzt. Matts Vielseitigkeit wird uns künftig sehr helfen", wird Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf auf der Vereinswebsite zitiert.

Lorito, der einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb, weist sogar ein wenig NHL-Erfahrung auf: In der Spielzeit 2016/17 bestritt er zwei Partien für die Detroit Red Wings. Am häufigsten kam der 32-Jährige aber in der American Hockey League zum Einsatz. Dort erzielte der Linksschütze, der sowohl als Außenstürmer als auch als Center agieren kann, in 375 Spielen 106 Tore. In dieser Saison konnte er seine Treffersicherheit aber noch nicht unter Beweis stellen, da er bislang kein Pflichtspiel absolvierte.