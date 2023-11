Vielsagende Begründung: Schweiz und Grings geben Trennung bekannt

Der Schweizerische Fußballverband (SFV) und Frauen-Nationaltrainerin Inka Grings haben am Freitagmittag ihre "einvernehmliche" Trennung bekanntgegeben. Die Begründung von Grings war dabei vielsagend.

Inka Grings ist nicht länger Nationaltrainerin der Schweiz, das steht seit Freitagmittag fest. Den Posten, den sie zum 1. Januar 2023 übernommen hatte, legte die 96-malige deutsche Ex-Nationalspielerin (64 Tore) mit sofortiger Wirkung nieder.

"Um aufgrund der aktuellen Ereignisse Druck von Mannschaft und Verband zu nehmen, habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden", wird Grings auf der Website des SFV zitiert: "Es war für mich eine spannende Zeit mit vielen tollen Erlebnissen als Nationaltrainerin. Ich habe das Projekt unheimlich gerne begleitet und viel Potenzial im Team gesehen. Es war mir eine Ehre, die Schweiz international vertreten zu dürfen."

Mit den "aktuellen Ereignissen" ist fraglos ihre potenzielle Verwicklung in die Anklage gegen Hermann Tecklenburg gemeint. Dem 75-jährigen Präsidenten und weiteren Verantwortlichen des SV Straelen wird vorgeworfen, über mehrere Jahre Beiträge an die Sozialversicherung und die Berufsgenossenschaft nicht abgeführt zu haben.

Grings, die vom 1. April 2019 bis zum 10. Juni 2020 die Männermannschaft des Vereins betreut hatte, wurde bereits zu einer Geldstrafe verurteilt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Kleve dem WDR. "Gegen die Beschuldigte Inka Grings bestand der Verdacht der Beihilfe zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt. Der Schaden beläuft sich auf 13.350 Euro", wird Johannes Hoppmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zitiert. Grings habe der Geldstrafe zugestimmt.

SFV-Präsident Blanc sieht in der Trennung auch eine Chance

"Wir danken Inka für ihre geleistete Arbeit und ihren großen Einsatz für den SFV", wird Präsident Dominique Blanc zitiert: "Wir werden in Ruhe eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die Zukunft suchen. Der Wechsel auf dem Trainerposten ist auch eine Möglichkeit, um sportlich neue Impulse zu setzen. Wir wollen mit unserer Nati bestmöglich aufgestellt in die Zukunft gehen, um die positive Grundstimmung für den Frauenfußball in der Schweiz weiter nutzen zu können."

Wer das Team in den beiden letzten Partien der Women's Nations League gegen Schweden (1. Dezember) und Italien (5. Dezember) betreuen wird, ist aktuell noch offen. In Gruppe 4 der Liga A, die Spanien mit zwölf Punkten anführt, sind die Schweizerinnen mit vier Niederlagen aus vier Spielen Gruppenletzter (Tordifferenz -13).