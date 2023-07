"Vielen Dank, Fußball": David Silva verkündet sein Karriereende

Im Alter von 37 Jahren hängt David Silva die Fußballschuhe an den berühmten Nagel. Dies verkündete der Spanier, der sowohl mit seinem Heimatland als auch auf Vereinsebene zahlreiche Erfolge feiern konnte, am Donnerstag per Videobotschaft.

"Vielen Dank, Fußball", lautet die Beschreibung des Videos, das David Silva am Donnerstagnachmittag auf seinen Social-Media-Kanälen postete. Im rund einminütigen Clip können Fans nicht nur die wichtigsten Momente in der Karriere des heute 37-Jährigen Revue passieren lassen, sondern gleichzeitig mitfühlen, wie schwer dem Spanier diese Entscheidung gefallen ist.

Kein Comeback nach Kreuzbandverletzung

"Heute ist ein trauriger Tag für mich. Heute ist es an der Zeit, mich von dem zu verabschieden, dem ich mein ganzes Leben gewidmet habe", erklärt David Silva zu Beginn der Videobotschaft. Der offensive Mittelfeldspieler, der seine fußballerische Ausbildung in der Nachwuchsabteilung des FC Valencia genossen und bis zuletzt bei Real Sociedad unter Vertrag gestanden hatte, traf diesen Beschluss in Folge einer jüngst zugezogenen schwerwiegenden Kreuzbandverletzung.

Die Statue von David Silva vor dem Ethiad Stadium in Manchester. imago images/PA Images

Nach mehreren Leihstationen in Spanien - bei SD Eibar und Celta Vigo - hatte sich der spanische Ballkünstler im Juli 2010 Manchester City angeschlossen. Bei den Citizens verbrachte der 125-malige Nationalspieler nicht nur die meisten Jahre seiner Profilaufbahn, sondern wuchs mit 436 Einsätzen, 77 Toren und 140 Vorlagen auch zu einer wahren Vereinsikone heran. Als Anerkennung für seine großen Verdienste für den Klub, mit dem David Silva vier Premier-League-Titel, fünf Ligapokalsiege, drei Triumphe im englischen Superpokal sowie fünf Ligapokalerfolge einfahren konnte, enthüllte ManCity im Sommer 2021 so zum Beispiel eine Statue des Spaniers vor dem Etihad Stadium - ein Jahr nach seinem Wechsel zu Real Sociedad.

Maßgeblicher Anteil an Spaniens EM-Doppeltriumph

Auch in der spanischen Nationalmannschaft hinterließ der ballsichere und technisch versierte Offensivakteur seine Spuren. Während David Silva, der sein Nationalmannschaftsdebüt im Alter von 20 Jahren gefeiert hatte, bei Spaniens EM-Triumph 2008 in Österreich und der Schweiz zum Stammpersonal der "Furia Roja" gezählt hatte, kam er beim WM-Triumph in Südafrika 2010 lediglich zweimal zum Einsatz. Bei der Titelverteidigung der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine setzte Nationaltrainer Vicente del Bosque dann wieder voll auf den Mittelfeldmann, der mit zwei Treffern und vier Assists maßgeblichen Anteil am erneuten EM-Sieg hatte.

Nach 869 Spielen auf Profiebene, 156 Toren, 226 Vorlagen und insgesamt 20 gewonnen Trophäen verabschiedet sich David Silva nun also von der großen Bühne - um eine neue Leidenschaft zu finden, der er sich fortan widmen kann.