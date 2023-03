Vieira nicht mehr Trainer von Crystal Palace

Crystal Palace und Trainer Patrick Vieira haben ihre Zusammenarbeit beendet. 2023 befinden sich die Eagles beinahe im freien Fall.

"Wir hatten das Gefühl, dass eine Veränderung nötig ist, um die Zugehörigkeit zur Premier League sicherzustellen", wird der Palace-Vorsitzende Steve Parish in der Vereinsmeldung zitiert. Der aktuelle Tabellen-Zwölfte, der jedoch nur drei Punkte vor einem Abstiegsplatz liegt, hat im Kalenderjahr 2023 noch keines seiner zwölf Spiele gewonnen.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Brighton am Mittwochabend, das dritte verlorene Spiel in Folge, hat der Traditionsklub aus London die Trennung von Patrick Vieira am Freitagmorgen bekanntgegeben.

"Ich bin von mir überzeugt. Für mich geht es vor allem darum, den Kader zu verbessern", hatte sich der einstige Weltklassespieler Vieira noch vor einigen Tagen geäußert. Nun ist der Welt- und Europameister nicht länger Trainer der Eagles. Mit Osian Roberts, Kristian Wilson und Said Aigoun verlassen auch drei Mitglieder aus Vieiras Trainerstab den Klub.

Zuletzt drei Spiele ohne Torschuss

"Wir bedauern diese schwierige Entscheidung zutiefst", lässt Parish verlauten, der auch lobende Worte über "Patricks Einfluss" übrig hatte. Er hob den Einzug ins Halbfinale des FA Cup hervor, auch, dass Palace unter Vieira, der das Traineramt bei den Eagles im Sommer 2021 übernommen hatte, "unterhaltsamen Fußball" gespielt habe. Das war zuletzt, auch angesichts von erst 21 Toren in 27 Ligaspielen, nicht mehr der Fall gewesen. Vor dem Brighton-Spiel hatte es sogar drei Spiele ohne Torschuss gegeben.

Laut Vereinsmeldung ist Palace noch dabei, Vieiras Nachfolger zu suchen, eine kurzfristige Interimslösung wurde noch nicht bekanntgegeben. Wie es für den 46-jährigen Franzosen weitergeht, ist ebenfalls noch unklar. Vor seinem Engagement bei Crystal Palace hatte Vieira bereits New York City FC in der MLS und OGC Nizza in der Ligue 1 trainiert.