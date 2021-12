Vidovic verletzt - aber im Fokus der Bayern-Profis und anderer Bundesligisten

Er hat eine starke Hinserie gespielt. 19 Scorerpunkte in 20 Partien. Kein Wunder also, dass sich auch FCB-Trainer Julian Nagelsmann den Youngster genauer ansieht. Hätte sich Gabriel Vidovic nicht jüngst verletzt, wäre er schon Teil des Bayern-Kaders bei den Profis gewesen.

Es wäre ein toller Abschluss für ihn in dieser Hinserie gewesen. Doch eine leichte Oberschenkel-Verletzung im Training zwingt Gabriel Vidovic nun zu einer Pause von zehn Tagen. Damit verpasst der 18-Jährige (vorerst) die Chance, sich bei den Profis zu zeigen. Die 2. Mannschaft hat ohnehin kein Spiel mehr in der Regionalliga vor der Winterapause. Die für den 10. Dezember vorgesehene Nachholpartie gegen den SC Eltersdorf wurde abgesagt.

Schon vor dem Gipfeltreffen in Dortmund hatte Trainer Julian Nagelsmann gesagt, dass er Vidovic gerne mit zum Duell beim BVB genommen hätte. "Er hat sich leider beim Torschuss verletzt", erklärte der Chef-Coach. Genauso hätte sich die Möglichkeit geboten, den Youngster beim Champions-League-Spiel gegen Barcelona, in dem es für die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Münchner um wenig geht, zu testen.

Bayern würde den Vertrag mit Vidovic verlängern wollen

Nichtsdestotrotz: Vidovic, der in 20 Regionalligaspielen zwölfmal traf, sieben weitere Tore vorbereitet hat, also auf 19 Scorerpunkte kommt, und schon im Herbst für Kroatiens U-21-Nationalmannschaft nominiert wurde, hat sich in den Fokus gedrängt. Weshalb die Verantwortlichen an der Säbener Straße, und somit nicht nur die Bosse am Campus, gerne seinen bis 2023 laufenden Vertrag mit ihm verlängern würden.

Allerdings gibt es auch weitere Bundesligisten, die bereits auf den Offensivmann aufmerksam geworden sind und ernsthaftes Interesse hinterlegt haben.

Vidovic weiß diesbezüglich um die mit Thomas Müller, Leroy Sané und Jamal Musiala hochkarätige Konkurrenz bei den FCB-Profis. Weshalb sicherlich auch das Modell einer Leihe inklusive Rückkehr eine Option darstellt. Dies hat ja einst bei Philipp Lahm, David Alaba oder Serge Gnabry schon ein paar Mal gut funktioniert.