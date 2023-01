"Vertrauen in mich" war verloren: Bayern trennt sich von Alejandro 'Alex' Alguacil

Überraschend gab Alex Alguacil auf Twitter bekannt, dass der FC Bayern München nicht mehr mit ihm plane. Was vorgefallen ist und wohin er nun wechselt.

Sieger der eFootball Championship Pro 2020, MVP der K.-o.-Runde und Vizemeister in der vergangenen Saison - das Portfolio der Erfolge von Alejandro 'Alex' Alguacil bei den Bayern ist üppig. Ein neuer Eintrag wird vorerst allerdings nicht mehr dazukommen.

Wie der Spieler auf Twitter mitteilte, endet seine Zeit bei den Münchenern. Initiator scheint allerdings nicht Alguacil zu sein, sondern der Klub. Auf Nachfrage von kicker eSport beschrieb der Spieler den Ablauf: "Wir haben vor ein paar Monaten noch die Vizemeisterschaft gefeiert, die Idee war, ein Jahr weiterzumachen."

Sie sahen nicht, dass ich in der Lage wäre, meinen Höhepunkt als Spieler zu erreichen, was mir ein schlechtes Gefühl gab. Alex Alguacil

Nach seiner Rückkehr von Geschäftsreisen, bekam er schließlich einen Anruf der Münchener, "dass sie andere Spieler testeten und sich nicht sicher waren, ob sie auf mich zählen konnten. Sie sahen nicht, dass ich in der Lage wäre, meinen Höhepunkt als Spieler zu erreichen, was mir ein schlechtes Gefühl gab."

Da die "meisten Teams bereits für die nächste Saison ihre Kader zusammengestellt haben, hätte diese Ankündigung früher erfolgen können." Somit wäre für den Spanier mehr "Spielraum gewesen, um mich gut auf die neue Saison vorzubereiten und nach einem Projekt zu suchen".

"Ein Wendepunkt, der mir zeigte, dass das Vertrauen in mich und ihre Unterstützung verloren gegangen war. Alex Alguacil

Das Telefonat mit den Bayern war schließlich ein Zeichen, wie er auf Twitter schrieb: "Ein Wendepunkt, der mir zeigte, dass das Vertrauen in mich und ihre Unterstützung verloren gegangen war." Trotzdem möchte der 25-Jährige auf das Positive zurückblicken. Es sei ihm ein "Vergnügen gewesen, diese Farben zu tragen und die Werte zu vertreten", bei den Bayern habe er sich "zu Hause gefühlt".

Rückkehr nach Barcelona

Ein neues Team hat der Spanier trotzdem gefunden. Er kehrt zum FC Barcelona zurück, für die er 2018/2019 antrat. Dort trifft er auf einen alten Weggefährten: Ettore 'Ettorito97' Giannuzzi. Beide spielten vor fünf Jahren bereits gemeinsam bei den Katalanen.

"Obwohl ein anderes Team sehr an mir interessiert war habe ich keine Sekunde gezögert, das Angebot des FC Barcelona anzunehmen, das sich im aller letzten Moment auftat. Es war eine goldene Gelegenheit und vor allem die Möglichkeit, in diesem Jahr um den Sieg zu kämpfen und in einem sehr guten Umfeld zu arbeiten, das mir sicherlich viel Selbstvertrauen geben wird", erklärte er gegenüber kicker eSport seine Entscheidung.

Auch bei den Bayern herrscht Klarheit über die Neubesetzung: Mücahit 'Mucahit21' Sevimli kommt von Galatasaray Istanbul und wird das Team um Jose Carlos 'FCB_Jose' Sánchez Guillén und Miguel 'FCB_MESTRE' Mestre Oltra verstärken. 2021 wurde Sevimli zum besten Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet.