Vertrag bis 2024 mit Option: Jordi Alba folgt Messi nach Miami

Neben den finanzstarken Klubs aus Saudi-Arabien sorgte bislang Inter Miami für Schlagzeilen auf dem Transfermarkt: Lionel Messi und Sergio Busquets kamen - nun kommt auch Jordi Alba.

"Er hat seinen Vertrag bereits unterschrieben und wird in den nächsten Tagen anreisen", kündigte Miamis Co-Besitzer Jorge Mas am Dienstag an. Zwei Tage später, am Donnerstag, folgte dann die offizielle Bestätigung des Klubs. Demnach hat Jordi Alba einen Vertrag bis 2024 mit einer Teamoption für eine weitere Saison unterschrieben. In den kommenden Tagen soll er zum Team stoßen.

Der inzwischen 34-Jährige hatte den FC Barcelona im Sommer nach elf Jahren verlassen. In Florida trifft er nun mit Sergio Busquets und dem siebenfachen Weltfußballer Lionel Messi auf zwei Spieler, mit denen er in Barcelona lange zusammengespielt und große Erfolge gefeiert hatte.

Trainiert wird Miami von Gerardo "Tata" Martino, der ebenfalls eine Barça-Vergangenheit hat - 2013/14 war der Argentinier bei den Katalanen tätig. Messi und Busquets absolvierten am Dienstag bereits ihr erstes komplettes Training für Inter. Auf dem Feld werden die beiden am kommenden Freitag erwartet, wenn Miami den Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul eröffnet.

Wir könnten anfangen, jedes einzelne Spiel zu gewinnen. David Beckham

399 Spiele bestritt der Linksverteidiger für die Blaugrana und wurde dabei sechsmal Meister, fünfmal Pokalsieger und einmal Champions-League-Sieger. Für Spanien bestritt er 93 Länderspiele (neun Tore) und gewann die EM 2012 sowie kürzlich die Nations League (4:5 im Elfmeterschießen gegen Kroatien).

Ob der großen Namen und deren großer Erfolge in der Vergangenheit sind beim Schlusslicht der Eastern Conference der MLS die Erwartungen an das neue Trio durchaus groß. Das weiß auch Miteigentümer David Beckham. "Sie könnten uns überraschen, wir könnten anfangen, jedes einzelne Spiel zu gewinnen", so der ehemalige englische Nationalspieler, wohlwissend, dass es auch anders laufen könnte. Deshalb forderte er: "Wir müssen geduldig sein. Messi und Sergio (Busquets) werden auf jeden Fall Zeit brauchen, um sich anzupassen."