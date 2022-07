"Verteidiger höchster Qualität": Eisbären holen Guhle

Der Kader der Eisbären Berlin wächst. Der DEL-Meister hat sich die Dienste von Brendan Guhle gesichert. Der kommt mit viel Vorschusslorbeer aus Anaheim.

Zuletzt für Anaheim auf dem Eis, künftig in Berlin: Brendan Guhle. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

"Abwehr komplettiert" melden die Eisbären Berlin, nachdem sie am Dienstag mit Brendan Guhle einen NHL-erfahrenen Verteidiger präsentiert hatten. Der 24-jährige Kanadier soll Nationalspieler Kai Wissmann ersetzen, der nach starken Leistungen bei der WM in Finnland einen Vertrag bei den Boston Bruins unterschrieben hat.

"Brendan ist ein ausgezeichneter Skater und ein Verteidiger höchster Qualität", begründete Sportdirektor Stephane Richer die Verpflichtung von Guhle, der beim Meister die zehnte Ausländerlizenz erhält - neun dürfen pro Spiel eingesetzt werden. "Die vergangene Spielzeit hat aber auch gezeigt, dass ein tiefer Kader sehr wichtig ist", meinte Richer.

Für Guhle, der 2015 im NHL-Draft in der zweiten Runde an 51. Position von den Buffalo Sabres ausgewählt wurde, ist es die erste Station in Europa. Von den Sabres ging es 2019 zu den Anaheim Ducks, dort spielte er zuletzt in der NHL und auch in der AHL für Anaheims Farmteam, die San Diego Gulls.

Insgesamt hat der Verteidiger 65 NHL-Partien für Buffalo und Anaheim bestritten. "Ein neues Kapitel meiner Karriere beginnt. Ich kann es nicht abwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und loszulegen", wird Guhle auf der Website der Eisbären zitiert.