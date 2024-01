Verstärkung im Abstiegskampf: Roosters holen Ritchie

Schlusslicht Iserlohn hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Stürmer Nick Ritchie verpflichtet. Der 28-Jährige stand zuletzt in der finnischen Liga auf dem Eis.

Hier noch in der NHL: Nick Ritchie in der vergangenen Saison im Trikot der Calgary Flames. IMAGO/USA TODAY Network

Die Iserlohn Roosters legen im Abstiegskampf der DEL noch einmal nach und verpflichten Stürmer Nick Ritchie. Der Linksschütze kommt von Oulun Kärpät aus Finnland, wo sein Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Vor der aktuellen Spielzeit war er in seiner Karriere nur in der besten Liga der Welt aufgelaufen.

Ritchie wurde 2014 im NHL-Draft an zehnter Stelle von den Anaheim Ducks ausgewählt und absolvierte für Anaheim, Boston, Toronto, Arizona und Calgary in insgesamt acht Spielzeiten in der NHL 519 Spiele, in denen ihm 90 Tore und 105 Assists gelangen. Beim aktuell Tabellenletzten der DEL wird er mit der Nummer 37 auf dem Eis stehen.

Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler seiner Qualität sich in unserer aktuellen Situation dazu entscheidet, uns im Saisonendspurt helfen zu wollen. Roosters-Coach Doug Shedden

Sein neuer Trainer Doug Shedden freut sich über die Soforthilfe in der schwierigen sportlichen Lage: "Ich habe mit vielen seiner Coaches gesprochen und bin mir sicher, dass Nick mit seiner Kombination aus Physis und Scoring-Fähigkeiten unserem Spiel eine Dimension verleiht, die uns bisher ein wenig gefehlt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Spieler seiner Qualität sich in unserer aktuellen Situation dazu entscheidet, uns im Saisonendspurt helfen zu wollen."

Auch Ritchie will die Herausforderung annehmen: "Das Team hat gezeigt, dass es kämpfen kann, das gefällt mir. Ich will dabei helfen, dass wir uns letztlich dafür belohnen können. Ich freue mich darauf, dass es in jedem Spiel um alles geht." Die erste Gelegenheit dazu gibt es für Ritchie bereits am Freitag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de). Dann reist Außenseiter Iserlohn zum Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Bremerhaven.