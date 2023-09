Verstärkung für die Defensive: Köln holt Frankfurts Hechler

Der 1. FC Köln hat Abwehrspielerin Janina Hechler von Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt geholt. Die 24-Jährige bringt die Erfahrung aus 101 Bundesliga-Spielen mit.

Rund zwei Wochen vor Saisonstart in der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat sich der 1. FC Köln die Dienste der Abwehrspielerin gesichert. In der Domstadt erhält die Ex-Frankfurterin einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, wie die Kölner in einer Pressemitteilung bekanntgaben.

Die Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball des FC, Nicole Bender-Rummler, freut sich auf eine Spielerin, die die Liga bereits gut kennt: "Mit Janina Hechler gewinnen wir eine erfahrene Spielerin mit über 100 Bundesligaeinsätzen dazu. Sie wird mit ihren Qualitäten unsere Defensive verstärken und wir sind überzeugt, dass sie durch mehr Spielpraxis als zuletzt das nächste Level ihres Leistungsniveaus erreichen kann."

Kölns Rekordspiel hat Hechler beeindruckt

Hechler wechselte im Jahr 2015 zum 1. FFC Frankfurt, der später mit der Eintracht fusionierte. Dort bestritt die in Reutlingen geborene Defensivspezialistin ihr erstes Bundesliga-Spiel mit 17 Jahren. Seitdem kamen 100 weitere Einsätze dazu. In der vergangenen Saison hatte sie ihre Stammplatz verloren und stand nur noch einmal auf dem Feld.

Die 24-Jährige zeigt sich vor allem vom jüngsten Auswärtsspiel der Frankfurterinnen in Köln begeistert, als mit 38.365 Besuchern ein neuer Zuschauer-Rekord in der Frauen-Bundesliga aufgestellt wurde: "Mich fasziniert, wie die Stadt hinter dem Klub steht. Das Rekordspiel in der vergangenen Saison war sehr beeindruckend, denn das zeigt, wie begeisterungsfähig die Menschen in Köln sind. Köln ist sehr weltoffen und ich freue mich sehr darauf, hier zu spielen und die Stadt richtig kennenzulernen. Ich möchte mein Bestmögliches geben, um der Mannschaft zu helfen und maximal erfolgreich zu sein in dieser Saison."