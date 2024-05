Verletzung am Arm: Alcaraz sagt für ATP-Masters in Rom ab

Carlos Alcaraz muss nach seinem Viertelfinal-Aus beim ATP-Turnier in Madrid seine Teilnahme an den Masters in Rom absagen. Den Spanier plagt eine Verletzung an seinem Schlagarm.

Knappe drei Wochen vor dem Beginn der French Open plagen Topstar Carlos Alcaraz Verletzungssorgen. Der Spanier sagte am Freitag deshalb seine Teilnahme am ATP-Masters in Rom (6. bis 19. Mai) ab. "Ich habe nach dem Match in Madrid Schmerzen im Arm verspürt", schrieb der amtierende Wimbledon-Champion auf X. "Leider werde ich in Rom nicht spielen können. Ich muss mich ausruhen, damit ich mich erholen und 100 Prozent schmerzfrei spielen kann."

Nach der Viertelfinal-Niederlage beim ATP-Turnier in Madrid gegen Andrey Rublev war bei Alcaraz ein Ödem im Unterarm diagnostiziert worden. Es ist nicht die erste Verletzung, die den Spanier in seiner noch jungen, aber mit je einem Titel in New York und Wimbledon schon erfolgreichen Karriere zurückwirft. Sollte Alcaraz rechtzeitig fit werden, dann gilt er als einer der Favoriten auf den Titel bei Roland Garros (20. Mai bis 9. Juni).