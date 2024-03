Verletzter Murray fällt für BMW Open aus

Nach seinem Bänderriss beim ATP-Masters in Miami muss Andy Murray für die Sandplatz-Turniere in Monte Carlo und München absagen. Auch der weitere Saisonverlauf ist für den Briten in Gefahr.

Wegen seiner Knöchelverletzung wird der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger Andy Murray die Sandplatz-Turniere im April in Monte Carlo (7. bis 14. April) und München (15. bis 21. April) verpassen. Das gab am Freitag sein Management bekannt. Der 36 Jahre alte Schotte hatte sich vor wenigen Tagen in seinem Drittrunden-Match beim Masters-Event in Miami gegen den Tschechen Tomas Machac Bänder im Fuß gerissen, die Partie aber noch zu Ende gespielt.

Murrays Management erklärte: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wie lange Andy ausfallen wird, er prüft weiterhin die Optionen mit seinem medizinischen Team." Murray wolle so bald wie möglich auf den Platz zurückkehren.

Wimbledon und Olympia in Gefahr

Kürzlich hatte der zweimalige Wimbledon-Champion, der schon häufig von Verletzungen zurückgeworfen wurde, sein nahendes Karriereende angedeutet und gesagt, es sei nicht wahrscheinlich, dass er über den Sommer hinaus spielen werde.

In der laufenden Saison wollte Murray aber nochmal in Wimbledon (1. bis 14. Juli) sowie bei den Olympischen Spielen, wo er 2012 und 2016 bereits Gold gewann, an den Start gehen. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, denn am 10. Juni werden die Startplätze für Paris an die besten 56 Spieler der ATP-Liste vergeben - Murray liegt aktuell auf Rang 62.