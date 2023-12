VBLCC: "Nummer eins im Pott" - Schalke schlägt BVB beim Derby-Debüt

Der FC Schalke 04 hat das erste Revierderby in der Geschichte der VBL Club Championship gegen Borussia Dortmund für sich entschieden. Der Dienstag hielt zudem fatale Torwart-Patzer parat - den denkwürdigsten zum Schluss.

Als Schalke-Fan konnte man am Mittwochmorgen gut gelaunt zur Arbeit aufbrechen. Zumindest wenn man es mit dem VBLCC-Team der Knappen hält. Denn während die königsblauen Fußballer im Tabellenkeller der 2. Bundesliga stecken, sind die FC-Profis virtuell in die Spitzengruppe vorgerückt - und das ausgerechnet mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund. In der Division Nord-West fand am Dienstag das allererste Revierderby der VBLCC-Geschichte statt.

Die Favoritenrolle hatten die Schalker inne, der BVB war schleppend in die Debütsaison gestartet. Im 2vs2 profitierten die Dortmunder zunächst von einem der eigenen Fußballprofis - jedoch im digitalen S04-Trikot. Schalke hatte sich im Gegensatz zur Borussia für das FC-Pro-Live-Item von Donyell Malen in der Startelf entschieden. Dieser vergab die erste große Gelegenheit zum 1:0 für Schalke, dann blockte er den Torschuss seines eigenen Mitspielers für den schon geschlagenen BVB-Keeper.

Malen-Doppelpack für Schalke - VBL macht's möglich

Von den früh vergebenen Möglichkeiten ließen sich Max 'AntiMax' Eggenkämper und Bastian 'Bubschi10' Rupsch nicht verunsichern. Durch das VBL-Power-Item von Sebastian Polter stellten sie in der 40. und 66. Ingame-Minute auf 2:0. In der Schlussphase schlug dann doch noch die Stunde von Malen: Per Doppelpack schraubte seine Spezialkarte das Ergebnis auf 4:0 - ein blau-weißer Triumph als starker Auftakt ins Duell.

Im Einzel traf anschließend 'AntiMax' auf den BVB-Profi Roee 'BVB_Feldman' Feldman. "Als wir im Doppel gewonnen hatten, war bei mir erst mal der Druck ein bisschen weg", erklärte der Schalker im Livestream der VBL. Schließlich wäre die Begegnung selbst im Falle einer Niederlage noch nicht verloren gewesen: "Ich konnte befreit aufspielen, weil ich wusste, das sonst auch noch Basti im zweiten Einzel da ist."

'AntiMax': "Kriegen bestimmt auch einen Tag frei"

Und befreit spielte 'AntiMax' in der Tat auf: Durch zwei Treffer des Centurion-Objekts von Jamal Musiala ging er mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause, nach einer Ingame-Stunde erhöhte er sogar auf 3:0. 'BVB_Feldman' bewies im Anschluss jedoch Moral und brachte noch mal Spannung in das schon entschieden scheinende Spiel. Mit dem VBL-Power-Item von Marco Reus stellte der Israeli zügig den 2:3-Anschluss her.

Feldman warf in den letzten Ingame-Minuten alles nach vorne - und wurde ausgekontert. 'AntiMax' fuhr letztlich einen 4:2-Sieg ein und sicherte Schalke drei Punkte gegen den BVB. Im Interview nach dem Einzel wurde er auf seine "Dortmunder Matchwinner" Malen und Keeper Gregor Kobel angesprochen. Und konnte sich eine Spitze nicht verkneifen: "Kobel sehe ich da nicht unbedingt. Der musste ja nicht viel machen."

Eggenkämper war zufrieden mit der S04-Leistung im ersten Revierderby der VBLCC-Geschichte: "Ich glaube, dass wir über die zwei Spiele hinweg richtig gut abgeliefert haben." Über einen freien Mittwoch zur Belohnung habe er sich vor den restlichen beiden Duellen des Dreifach-Spieltags "noch keine Gedanken gemacht". Sollten noch "ein paar Punkte" hinzukommen, "kriegen wir aber bestimmt auch einen Tag frei".

Die Schalker verdienten sich den danach in jedem Fall. Auf den Dreier im großen Revierderby gegen den BVB ließen sie einen weiteren Erfolg im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum (2:0, 2:1) folgen. "Die Nummer eins im Pott sind wir!", verkündete der eSport-Account der Gelsenkirchener folglich im Nachklang auf X. Zum Abschluss des königsblauen Tags holten sie zudem einen Zähler gegen Hansa Rostock (1:2, 1:1, 2:0). In der Tabelle der Division Nord-West macht Schalke einen Sprung auf den vierten Platz. Der BVB ist derweil 16.

Rückpass-Trick geht kurios schief - "Ich war auf 180"

Kurios wurde die Division Nord-West auf den letzten Metern des gestrigen Tages: Timo 'TimoX' Siep rettete dem VfL Bochum in der vierten Minute der Nachspielzeit ein Unentschieden gegen Bayer Leverkusen. Beim Kopfball nach einer Ecke sah der Leverkusener Keeper alles andere als gut aus - er lenkte sich den Ball quasi selbst ins Netz. Schon im 2vs2 zwischen Hannover 96 und dem HSV war es zuvor zu einer Slapstick-Einlage des 96-Torhüters gekommen, der das Spielgerät nach Klärungsaktion einfach ins eigene Tor passieren ließ.

Den krönenden Abschluss der Torwart-Patzer bescherte den Zuschauern jedoch der virtuelle Schlussmann des Braunschweigers Dennis 'Thaa_Deus' Erdmann. Der Eintracht-eSportler wollte seine 3:2-Führung in der Nachspielzeit sichern. Einen Abschlag chippte er auf den nächst postierten Verteidiger, der per Kopf zurückgab - damit der Torhüter den Ball wieder auffangen und wertvolle Sekunden ablaufen lassen könnte.

Der Keeper dachte aber gar nicht daran, setzte stattdessen zur Parade an und wehrte den Ball nach vorne ab. Direkt vor die Füße des Angreifers von Benedikt 'BeneCR7x' Bauer, der nur noch einschieben musste. Im Stream war zunächst deutlich der Ärger des Wolfsburger eSportlers ob der Zeit schindenden Aktion des Gegners zu sehen - ehe er verblüfft jubelte und 'Thaa_Deus' sich fassungslos von seinem Stuhl erhob.

'BeneCR7x' präsentierte nach dem kuriosen Last-Minute-Ausgleich via Facecam noch den "Shush"-Jubel. Im Interview erklärte er die Reaktion: "Ich war generell am Ende auf 180. Es war sehr viel Emotion im Spiel. Und er will noch auf den Keeper zurückköpfen - das war dann einfach der Lauf der Dinge."

Paderborns erster Punktverlust, Werder holt drei Siege

Spitzenreiter der Division Nord-West bleibt der SC Paderborn, obwohl die Ostwestfalen erste Punkte abgeben mussten. Der Hamburger SV trotzte Jonas 'Jonny' Wirth & Co. zu Beginn des Dreifach-Spieltags ein Remis ab. Anschließend schickte sich der SCP an, eine neue Siegesserie zu starten: Fortuna Düsseldorf (5:1, 3:1) und Holstein Kiel (7:1, 2:1) wurden jeweils im Schnelldurchlauf bezwungen. Tabellenzweiter ist der FC St. Pauli, der ebenfalls sieben von neun möglichen Punkten einfuhr.

Einziger Klub mit der maximalen Ausbeute war am Dienstag der SV Werder Bremen. Die Norddeutschen ließen dem VfL Osnabrück (4:1, 6:0) keine Chance. Der VfL Wolfsburg zwang die Grün-Weißen zwar in ein drittes Spiel - in diesem setzte es für Fabio 'Wob_Fabio' Immerthal allerdings ein 0:7 gegen Henning Wilmbusse. Auch der 1. FC Köln (4:1, 6:3) hatte Werder unterm Strich wenig entgegenzusetzen. Alle Ergebnisse und Tabellen der VBLCC findet ihr in unserer Spieltags-Übersicht.