VBLCC-Finale: Knappes Rennen in Gruppe A - Titelverteidiger bereits im Halbfinale

Am ersten Tag des Finals der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC) spitzte sich das Rennen in Gruppe A zu. Wer aus Gruppe B ins Halbfinale einzieht, steht dagegen schon fest.

Im Vorfeld hatten Spieler und Funktionäre von einem engen Teilnehmerfeld im Finale der Virtual Bundesliga Club Championship gesprochen. Eine Einschätzung, die sich in Gruppe A bewahrheiten sollte.

In dieser steht Hansa Rostock bereits mit einem Bein im Halbfinale. Zwei Erfolge konnte der letztjährige Dritte einfahren - heraus stach die Partie zwischen Rostocks Levy Finn 'levyfinn' Rieck und dem Kölner Tim 'TheStrnxgeR' Katnawatos. Nachdem das Rostocker Doppel die Auftaktbegegnung verloren hatte, schoss Rieck durch ein 6:2 die Kogge zurück ins Rennen. Die drei Punkte sicherten sich die Rostocker schließlich durch ein 3:2 im letzten Duell.

Damit missglückte der Start für die Domstädter, die in der Strassenkicker Base in Köln ein Heimspiel erlebten. Gegen Eintracht Frankfurt waren 'TheStrnxgeR' und Teamkollege Denis 'Denis' Müller bereits unter Zugzwang, hielten dem Druck aber Stand. Jeweils mit 3:1 gingen die Kölner als Sieger vom Platz. Durch diesen Erfolg zogen sie gleich mit der SGE, die im ersten Spiel gegen den FC Schalke 04 gewinnen konnte.

Spektakel zwischen 'Serhatinho' und 'Aymane'

Besonders packend war das zweite Duell zwischen Schalkes Serhat 'Serhatinho' Öztürk und Aymane 'Aymane' Mokallik, der für Frankfurt die Chance hatte, bereits im zweiten Spiel die drei Punkte einzutüten. Entsprechend spielten beide mit offenem Visier, einen mustergültigen Start erwischte aber der Frankfurter.

Mit 2:0 vorne erschien 'Aymane' bereits wie der sichere Sieger, doch Öztürk kämpfte sich zurück. Noch vor der Halbzeit verkürzte er, den Ausgleich und die zwischenzeitliche 3:2-Führung erzielte er nach Wiederanpfiff. Diese Comeback-Qualitäten stellte 'Serhatinho' ein zweites Mal unter Beweis, als er Frankfurts Ausgleich in der 82. Ingame-Minute mit der erneuten Führung konterte. Ein später Frankfurter Nackenschlag? Mitnichten!

Erleichterung bei der Eintracht nach einem spektakulären Spiel. ESL, Simon Howar

In den letzten Augenblicken der Partie glich Mokallik aus und traf gar in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion sehenswert aus der Distanz zum Sieg. Damit wird es zwischen Frankfurt und Köln am Sonntag ein Fernduell um den Einzug in die Halbfinals geben. Die Hessen treffen dann auf Spitzenreiter Rostock, die Kölner müssen gegen Schalke ran. Die Knappen sind zwar noch nicht ausgeschieden, müssen aber auf Schützenhilfe der Rostocker hoffen.

St. Pauli und Leipzig mit schneller Qualifikation

In Gruppe B herrschen dagegen klarere Verhältnisse. Sowohl Leipzig als auch St. Pauli stehen bereits im Halbfinale. Die Sachsen hatten im "2vs2" gegen Wolfsburg zwar noch Startschwierigkeiten (3:3), konnten danach aber ihr Power-Play aufziehen und ließen den Wölfen keine Chance (6:0/3:0).

Der Auftakt einer Negativserie der Wolfsburger, die auch gegen die Kiez-Kicker torlos blieben. Mit 0:5 und 0:2 mussten sie sich St. Pauli geschlagen geben.

Entsprechend lag die Hoffnung der Wolfsburger auch auf Augsburg. Hätten diese Leipzig geschlagen, wäre noch eine minimale Chance auf ein Weiterkommen gegeben gewesen. Die Fuggerstädter schafften es immerhin in das dritte Spiel (0:2/2:0), dort blieb Augsburgs Haci Umut 'HaciUmut23' Saracoglu gegen Leipzigs Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang ohne Chance. Der Titelverteidiger machte mit Yussuf Poulsen nicht nur einen Hattrick, sondern auch den Einzug ins Halbfinale perfekt.

Plötzlich ging der Controller aus

Kurios war die erste Begegnung zwischen den Leipzigern und Augsburgern gewesen. Kurz vor Schluss verkürzte das Augsburger Duo Yannic 'Yannic0109' Bederke und 'HaciUmut23' auf 1:2. Jedoch währte der Jubel nicht lange, denn das Spiel wurde danach unterbrochen. Der Grund: Der Controller von Leipzigs Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin ging unmittelbar vor dem Gegentor aus. "Ich weiß nicht, warum das passiert ist, der Controller war mit dem Kabel an der Konsole angeschlossen - wurde daher eigentlich mit Strom versorgt", resümierte Gültekin im Gespräch mit kicker eSport.

Letztlich entschieden die Unparteiischen, das Tor der Augsburger zu annulieren. Die Begegnung wurde neu gestartet - fünf Minuten hatte Augsburg Zeit, doch noch einen regulären Treffer zu erzielen. Sie scheiterten jedoch denkbar knapp am Pfosten.

Mit jeweils sechs Punkten sind RB Leipzig und St. Pauli bereits für das Halbfinale qualifiziert. Wer als Erster oder Zweiter die Gruppenphase beendet, entscheidet sich am Sonntag im direkten Duell. Wolfsburg und Augsburg haben keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.