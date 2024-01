VBLCC: "Die werden noch Meister" - Leipzig auf der Überholspur

Zwischenzeitlich Zwölfter, nun Zweiter: Leipzigs Saison in der Virtual Bundesliga gleicht bislang einer Achterbahnfahrt. An deren Ende den Experten zufolge wieder mal Platz 1 stehen wird.

"Leipzig wird noch Erster", war sich Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos im VBL-Livestream sicher. Der Kölner eSportler, der an seinem spielfreien Mittwochabend als Experte zu Gast war, sprach aus, was die Moderatoren-Runde dachte. "Die werden noch Meister", sagte später auch Niklas Nörenberg. Tim 'Latka' Schwartmann schwärmte derweil von den RBLZ-Profis Umut Gültekin und Anders Vejrgang.

"Und wenn die beide mal mit dem falschen Fuß aufgestanden sind und sich die Hand brechen, dann hast du immer noch 'levyfinn'. Der holt dir auch noch ein paar Siege", sagte Schwartmann. Grund für all diese positiven Prognosen gaben die Sachsen auf dem virtuellen Rasen selbst. Kaiserslautern (2:1, 5:1) und Stuttgart (3:2, 3:0) wurden im Schnelldurchgang geschlagen, gegen Fürth (1:1, 5:0, 2:2) benötigte RB drei Partien.

'RBLZ_Umut' führt das Comeback an

Die Leipziger haben elf ihrer letzten zwölf Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC)-Begegnungen gewonnen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Mainz beträgt nur noch sechs Punkte. Großen Anteil am Aufschwung des Titelverteidigers hat 'RBLZ_Umut', der all seine Einzelpartien am Mittwoch dominierte. Der kicker eFootballer des Jahres 2023 fehlte zwischen dem ersten und achten Spieltag - in dieser Zeit holte RB lediglich vier Zähler. Seit Gültekins Rückkehr ist Leipzig auf der Überholspur.

"Es ist so heftig, wie Umut einfach jedes Jahr besser wird", zeigte sich Nörenberg beeindruckt vom Comeback-Anführer. Der große Vorteil der RBLZ sei aktuell, dass sie "auch die Sechs-Punkte-Duelle gegen die großen Gegner gewinnen". So wie zum Abschluss des Dreifach-Spieltags gegen den VfB um Einzelmeister Antonio Radelja, der zuvor zweimal gesiegt hatte. Das unterschied RB von der Konkurrenz in der Spitzengruppe.

Letztes Team ist geschlagen - Augsburgs Serie reißt

Tabellenführer Mainz hingegen ließ zwei Punkte liegen, da gegen Hoffenheim nur ein Remis glückte. Was im Umkehrschluss auch bei der TSG die sogenannte "9er-Bombe" verhinderte. Der viertplatzierte SC Freiburg musste sich mit sechs Zählern zufrieden geben - dasselbe galt für besagte Stuttgarter. Der FC Bayern unterlag nach einem Unentschieden gegen Karlsruhe und einem Sieg gegen Elversberg dem FC Augsburg. Entsprechend mussten die Münchner den zweiten Rang an Leipzig abgeben.

Die Augsburger setzten sich zwar gegen den FCB durch, hatten zuvor aber zwei Pleiten hinnehmen müssen. Dadurch riss bei den Fuggerstädtern eine besondere Serie: Der FCA war seit Saisonstart satte 16 Begegnungen in Folge ohne Niederlage geblieben. Somit ist nun auch das bis dato letzte noch ungeschlagene Team der VBLCC bezwungen worden. Augsburg findet sich hinter Freiburg auf Platz fünf wieder.

Im Windschatten der großen Vereine arbeitet sich unterdessen die SV Elversberg in Schlagdistanz zu den Play-off-Plätzen. Der Rückstand auf den achten Rang beträgt noch drei Punkte - bei einem zusätzlichen Duell in der Hinterhand. Zudem erzielte Elv-eSportler Marius Kaiser das schönste Tor des Tages: Eine eigentlich verkorkste Flanke veredelte er gegen Freiburg noch per Fallrückzieher ins linke untere Eck. Anschließend jubelte er mit dem in FC 24 berüchtigten "Shush" in die Facecam. Eine Kampfansage an Division Süd-Ost?