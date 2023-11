VBL: Zwei direkte Tickets zur Einzel-WM in FC 24

Die Virtual Bundesliga (VBL) hält in der Saison 2023/24 nicht nur Trophäen und Preisgelder parat, sondern auch Plätze für die FC Pro World Championship und die eChampions League. Wie werden diese ermittelt?

Ein starkes Abschneiden in der Deutschen Einzelmeisterschaft kann sich 2023/24 mehr lohnen als je zuvor. Die nationalen Ligen gewinnen im eSport-Kosmos von EA SPORTS FC 24 massiv an Relevanz. 28 von 32 Plätzen für die allererste FC Pro World Championship im Sommer 2024 werden über VBL, ePremier League & Co. ermittelt.

Die VBL erhält zwei dieser 28 Tickets zur Einzel-WM in FC 24. Vergeben werden sie beim Grand Final im kommenden Jahr. Die beiden Spieler, die sich dort in der Finalpaarung gegenüberstehen, haben ihre Teilnahme sicher. "Alles andere als die Plätze über die Einzelmeisterschaft zu vergeben und sie den Finalisten zur Verfügung zu stellen, würde uns auf ganz vielen Ebenen vor große Probleme stellen", meinte Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga, beim Mediengespräch am Mittwoch.

Höflich hob dabei die Qualität der heimischen Spielklasse hervor: "Die VBL war in den letzten Jahren immer eine der stärksten Ligen weltweit, wenn nicht gar die stärkste Liga weltweit, was den sportlichen Erfolg anbelangt." Das war zuletzt auch beim FC Pro Global Qualifier zu beobachten. Entsprechend habe die VBL "schon immer einen sehr hohen Stellenwert auch im Kontext mit unserem Lizenzpartner EA".

Ob die DFL oder andere Ligen-Verbände bei der Gestaltung und Gewichtung des neuen eSport-Kosmos in FC 24 ein Wörtchen mitzureden hatten, darauf ging Höflich nicht konkret ein. "Grundsätzlich ist es natürlich immer unser Ziel, unseren Klubs und Spielern auch international die bestmögliche Präsenz zu ermöglichen", sagte der Head of Virtual Bundesliga.

Man habe "immer ein Interesse - und das auch bei EA hinterlegt - sowie Wünsche, dass die VBL ihren hohen Stellenwert der Vergangenheit behält". Höflich sei froh, "dass das geklappt hat und so auch fortgeführt wird". Über die beiden Plätze für die Einzel-WM hinaus qualifizieren sich die vier Halbfinalisten des VBL Grand Final direkt für die eChampions League.

Sechs statt vier Plätze - und diesmal direkt

In der Saison 2022/23 hatte die VBL noch vier Tickets für internationale Turniere bereit gehalten - allerdings nicht direkt für die Endrunden. Der deutsche Einzelmeister Antonio 'AntonioRadelja' Radelja und Berkay 'BerkayLion' Demirci waren als Finalisten des VBL Grand Final für die Play-offs der FIFA Global Series (FGS) qualifiziert. Die Halbfinalisten Jonas 'Jonny' Wirth und Niklas 'NiklasRank' Rank durften an den vorherigen Play-ins teilnehmen.