VBL: Vorzeitige Entscheidung verpasst: Meistershowdown am letzten Spieltag

Nicht nur in der analogen Bundesliga ist der Meisterschaftskampf spannend. Auch in der virtuellen Ausgabe bleibt die Titelfrage offen. Droht am letzten Doppelspieltag das große Nervenflattern, um den Staffelsieg?

Hansa Rostock und RB Leipzig verpassen die vorzeitige Titelchance. IMAGO/Beautiful Sports