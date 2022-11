VBL Open: Restart für Dezember terminiert

Die VBL Club Championship ist dieser Tage in die Saison gestartet. Die VBL Open verzögerten sich hingegen. Nun wurde der Restart terminiert.

Rund fünf Wochen später als geplant starten die VBL Open - los geht's am 8. Dezember. Dies teilte die Virtual Bundesliga vergangene Woche mit, ehe EA SPORTS das Datum in Form eines Ingame-Hinweises in FIFA 23 jetzt bestätigte. Grund für die Verzögerung des Wettbewerbs, über den sich Einzelspieler, die keinem VBL-Team angehören, für das Grand Final um die Einzelmeisterschaft qualifizieren können, waren technische Probleme gewesen.

Technische Probleme sorgen für einen Monat Verzögerung

Eigentlich hätte die erste Phase der VBL Open bereits am 1. November beginnen sollen. Allerdings war es Spielern nicht möglich gewesen, ihren favorisierten Verein auszuwählen. Außerdem sei "das Leaderboard, das die aktuelle Rangliste anzeigt, nicht rechtzeitig aktualisiert" worden, wie EA SPORTS drei Tage nach dem geplanten Start bekanntgegeben hatte. Entsprechen habe es keine Möglichkeit gegeben, den Fortschritt im Wettbewerb "ausreichend" zu verfolgen.

Nun ist die technische Hürde jedoch überwunden, der Wettbewerb kann mit gut fünf Wochen Verzögerung beginnen. Damit verkürzt sich die Qualifikationsphase, die weiterhin Ende März abgeschlossen wird, um einen Monat. Ergebnisse aus dem November könnten "im Sinne des Fairplay nicht für die Rangliste gewertet werden".

Topspieler betroffen

Betroffen sind von dem Fauxpas Szenegrößen wie beispielsweise Benedikt 'BeneCR7' Bauer oder der amtierende Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Die beiden WM-Teilnehmer gehören als FOKUS- und NEO-Profis keinem VBL-Kader an und müssen sich über die Open, die dieses Jahr erstmals mit Crossplay stattfinden, für das Finalevent im Juni nächsten Jahres qualifizieren.