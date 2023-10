VAR-Check des Grauens: Wie aus Liverpools Tor ein Abseitstor wurde

Auch eine klare Fehlentscheidung kostete den FC Liverpool am Samstag bei Tottenham Punkte. Es kam zu einem bitteren VAR-Check - mit zwei verhängnisvollen Worten.

Führungstor futsch: Jürgen Klopps Liverpooler wurden gegen Tottenham zumindest in einer Szene klar benachteiligt. IMAGO/Sportimage

Wenn sich kurz nach einem Premier-League-Spiel die Schiedsrichter-Organisation PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) zu Wort meldet, ist das meistens kein gutes Zeichen, und so war es auch am Samstagabend. Per Statement räumte sie reumütig ein, dass dem FC Liverpool ein Tor im Gastspiel bei den Tottenham Hotspur zu Unrecht aberkannt worden war.

Dass der VAR die "faktische" Fehlentscheidung, Luis Diaz' Führungstreffer in der 35. Minute wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung zu verweigern, nicht korrigiert hatte, führte die PGMOL auf einen "menschlichen Fehler" zurück. Doch worin bestand dieser genau?

Der VAR erkannte die Korrektheit des Tors - doch das reichte offenbar nicht

Klopp hatte unmittelbar nach der späten 1:2-Niederlage, in der seine Liverpooler lange in doppelter Unterzahl agieren mussten, von einer falsch gezogenen Abseitslinie gesprochen. Doch offenbar machte schlicht die Kommunikation zwischen Videoassistent Darren England und Schiedsrichter Simon Hooper den VAR-Eingriff zu einem Check des Grauens.

Wie unter anderem die BBC berichtet, hatte England sofort erkannt, dass keine Abseitsstellung vorlag, gab dann aber nur die Worte "check complete" (Check abgeschlossen) an Hooper durch - offenbar im kurzen Irrglauben, auf dem Feld sei das Tor anerkannt worden. Als die Partie dann mit einem indirekten Freistoß für Tottenham fortgesetzt worden war, war es regeltechnisch demnach zu spät, das Missverständnis noch aufzulösen. Das hielt nicht nur TV-Experte Jamie Carragher für "Unsinn" und sprach von einem "entsetzlichen Fehler".

Klopp über PGMOL-Statement: "Ist das hilfreich? Nein"

Klopp schimpfte, er habe "noch nie ein Spiel wie dieses unter solch unfairen Bedingungen und verrückten Entscheidungen gesehen", und ließ sich auch vom PGMOL-Statement nicht beeindrucken. "Ist das hilfreich? Nein", sagte er nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. "Wir hatten auch die Situation beim ManUnited-Spiel (gegen Wolverhampton, Anm. d. Red.). Haben sie dafür Punkte bekommen? Nein. Wir werden dafür heute auch keine bekommen, deswegen hilft das nicht."

Niemand habe den Fehler absichtlich begangen, sagte Klopp zwar. Trotzdem ist er sich sicher: "In den guten alten Zeiten hätte auch ein Linienrichter sehen müssen, dass es kein Abseits ist." Liverpool verpasste durch die erste Saisonniederlage den Sprung an die Tabellenspitze.