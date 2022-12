Van Gaal geht mit Stolz und Schmerz

Wie schon bei der WM 2014 war für die Niederlande auch in Katar im Elfmeterschießen gegen Argentinien Endstation. Trotzdem überwiegt beim scheidenden Bondscoach Louis van Gaal der Stolz.

Louis van Gaal verlor in seiner dritten Amtszeit als Bondscoach kein Spiel nach 90 Minuten. IMAGO/ANP

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Nach dem Achtelfinalsieg gegen die USA tanzte die Elftal mit den Angestellten des Mannschaftsquartiers durch das Hotel-Foyer. Statt dem nächsten Tanz aber ist nun Packen angesagt. Die Niederlande scheiterten mit 3:4 im Elfmeterschießen an Argentinien. Wieder an Argentinien.

Louis van Gaal hatte gebetsmühlenartig wiederholt, dass er und seine Spieler Weltmeister werden wollen und können. Und der 71-Jährige hatte im Vorfeld dieses Duells betont, dass er zwar eigentlich nur ungern zurückschaue, mit den Argentiniern aber noch eine Rechnung offen hätte. 2014 in Brasilien hatten die Niederlande gegen den gleichen Gegner im Halbfinale ebenfalls im Elfmeterschießen verloren. "Dass wir nun wieder auf diese Art und Weise aus dem Turnier ausscheiden, ist unglaublich schmerzvoll." Und für ihn ein bitteres Ende seiner dritten Ära als Bondscoach. "Die Niederlande", sagt er, "sind nun zwei Mal gegen den gleichen Gegner bei einem Elfmeterschießen aus der WM ausgeschieden, und der Trainer war der Gleiche."

Ballbesitzspiel: Van Gaal erkennt in Durchgang eins "das alte Problem"

Zu der Tragik des Freitagabends in Lusail gehört jedoch auch diese Wahrheit: Rund 80 Minuten enttäuschte Oranje auf ganzer Linie, hatte bis zum 1:2 durch Wout Weghorst nicht nur keine Chance, sie hatten bis dahin nicht einmal einen einzigen Angriff gefahren. Van Gaal sagt: "Wir hatten in der ersten Hälfte das alte Problem, unser Ballbesitzspiel war nicht gut, wir haben keine Räume gefunden. Ich finde, in der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen."

Virgil van Dijk argumentiert ähnlich. "Wir haben Charakter gezeigt", reklamiert der Kapitän, "wir können deshalb auch stolz sein. Aber natürlich überwiegt die Enttäuschung." Er selbst hatte im Elfmeterschießen den ersten Versuch vergeben und damit den Anfang vom bitteren Ende eingeleitet.

Ich übergebe eine fantastische Gruppe mit tollem Teamspirit und viel Talent. Louis van Gaal

Stolz überwiegt trotz des Schmerzes eindeutig bei van Gaal. Sein drittes Engagement beim Verband war von vornherein bis zum Ende dieser Weltmeisterschaft befristet, es endete nun nach 20 Spielen - er selbst hatte sich zwei Partien mehr zum Ziel gesetzt, sagt aber: "Ich übergebe eine fantastische Gruppe mit tollem Teamspirit und viel Talent. Ich blicke auf eine fantastische Zeit zurück. Und: Wir haben von den 20 Spielen kein einziges verloren. Wir haben auch gegen Argentinien nicht verloren - wir wurden im Elfmeterschießen eliminiert."