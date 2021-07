USA jubelt nach Elfmeterschießen - Brasilien raus - Australien feiert Kerr

Am Freitag standen beim olympischen Frauenfußball-Turnier die Viertelfinals an. Den Anfang machten die Brasilianerinnen, die im Elfmeterschießen gegen Kanada verloren. Australien feierte Kerr, auch Schweden kam weiter. Die USA mussten zittern, hatten aber am Ende die besseren Nerven.

Brasilien raus nach Elfmeterschießen

Der Viertelfinaltag der Frauen am Freitag hatte einiges zu bieten. Den Anfang machten die Brasilianerinnen um den nimmermüden Star Marta gegen Kanada. Zwar boten die ersten 120 Minuten wenig Spektakel, denn es fielen keine Tore, dafür gab es ein spannendes Elfmeterschießen. Dieses begann schlecht für die Kanadierinnen, die routinierte Sinclair vergab. Anschließend gab es sechs Treffer in Folge, ehe auch Andressa Alves die Nerven versagten. Und nachdem Gilles die Kanadierinnen erstmals in Führung brachte, vergab auch Rafaelle - somit zog das Team von Bev Priestman ins Halbfinale ein.

Naeher hält drei Elfmeter

Dort trifft Kanada auf die USA. Die Partie mit Oranje-Beteiligung fing an, wie man es aus dem Turnier schon kannte: Mit einem Treffer von Miedema (18.). Die Angreiferin stellte bereits einen beeindruckenden Rekord auf: Sie traf schon achtmal in Tokio, keine Spielerin erzielte zuvor bei einem gesamten olympischen Turnier so viele Tore. Allerdings hatten die USA die richtige Antwort auf den Rückstand, Mewis (28.) und Williams (31.) hatten bis zur Pause das Ergebnis gedreht.

Die Führung hatte allerdings nicht lange Bestand, denn nach dem Seitenwechsel war wieder einmal Miedema zur Stelle und erzielte das 2:2 (54.). Kurz vor dem Ende hatten die Niederländerinnen die Chance auf den Sieg, aber Martens scheiterte mit einem schwachen Elfmeter an Naeher (81.) - somit ging es in die Verlängerung, in der keine weiteren Treffer fielen. Im Elfmeterschießen behielt die USA die besseren Nerven, da Torfrau Naeher gleich zwei Strafstöße parierte. Rapinoe setzte den Ball schließlich rechts oben rein und brachte die USA ins Halbfinale.

Drei White-Treffer reichen nicht - Australien weiter

Das zweite Halbfinale spielen Australien und Schweden aus. Die Australierinnen setzten sich in einem ereignisreichen Duell nach Verlängerung mit 4:3 gegen Großbritannien durch. Kennedy brachte Australien in der 35. Minute in Führung, doch nach einem Doppelpack von White binnen neun Minuten (57., 66.) sah es plötzlich so aus, als würde Großbritannien die nächste Runde buchen.

Doch kurz vor Schluss war Kerr zur Stelle und schickte die Partie in die Verlängerung, wo schließlich Australien den längeren Atem behielt. Fowler (103.) und Kerr (106.) schossen ein 4:2 heraus, der dritte Treffer von White kam letztlich zu spät (115.).

Schwedinnen werfen die Gastgeberinnen raus

Nicht ganz so viel Mühe wie Australien hatte Halbfinal-Gegner Schweden, das nach drei Siegen in der Gruppenphase auch das Viertelfinale nach 90 Minuten gewann. Eriksson brachte die Schwedinnen früh auf Kurs (7.), aber noch vor der Pause gelang Tanaka der Ausgleich für Japan (23.). Im zweiten Durchgang stellte Blackstenius die Weichen früh auf Sieg (53.), ehe Asllanis Treffer in der 68. Minute schließlich die Entscheidung brachte.