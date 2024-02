"Unterschiedliche Vorstellungen": Bundestrainerin Rittner hört beim DTB auf

Überraschender Wechsel an der Spitze der DTB-Frauen: Bundestrainerin Barbara Rittner verlängert ihren ausgelaufenen Vertrag nicht.

Barbara Rittner verlässt nach fast zwei Jahrzehnten den DTB. Das gab der Verband am Samstagvormittag bekannt. "Gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, einen anderen, neuen Weg einzuschlagen", ließ sich DTB Vizepräsident Helmut Schmidbauer zitieren, der Rittner für ihre Verdienste ausführlich dankte.

Seit 2009 arbeitete die 50-Jährige als Bundestrainerin - die erste in der Geschichte des DTB. Im August 2017 übernahm sie die neu geschaffene Position als Head of Women's Tennis. "Die Entscheidung, den Verband nach so vielen Jahren zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen", sagte sie. Unter Rittner hatten sich Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Julia Görges zu Weltklassespielerinnen entwickelt.

In der Pressemitteilung hieß es, man habe "aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen zur zukünftigen Zusammenarbeit" den zum Februar ausgelaufenen Vertrag nicht verlängert. Über die Nachfolge sei noch nicht entschieden worden.

Auch als Expertin bei Eurosport machte sich Rittner parallel einen Namen. Welche Aufgaben die Ex-Spielerin in Zukunft verstärkt wahrnehmen will, blieb zunächst offen.