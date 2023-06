Unrühmliches Verhalten: Roma-Anhänger attackieren Schiedsrichter Taylor

Unschöne Bilder am Flughafen: Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor (44) ist in Budapest bei seiner Abreise nach dem Europa-League-Finale von wütenden Fans der AS Roma attackiert worden.

Die Roma, Trainer José Mourinho und die leidenschaftlichen Fans der Giallorossi hatten nach einem hochspannenden Europa-League-Finale gegen Sevilla (1:4 i. E.) den Traum vom Titel begraben müssen. Nach fast 150-minütiger Spielzeit war im finalen Thriller das Pendel gegen die Italiener und für die spanischen Dauersieger in diesem Wettbewerb ausgeschlagen.

Und schnell war klar, dass sich die Wut vieler Römer auf Anthony Taylor richtete. Der englische Schiedsrichter leitete das Finale von Budapest und verweigerte dem Serie-A-Traditionsklub aus deren Sicht einen Handelfmeter in der 82. Minute nach Flanke von Nemanja Matic an den Arm von Sevillas Fernando.

Vor allem Roms Coach Mourinho giftete heftig gegen den Referee. Noch auf dem Feld hatte sich "The Special One" mit Taylor angelegt, später ging es weiter. In einem Video konnte man hören, wie der Portugiese im Parkhaus der Puskas-Arena den in der Nähe befindlichen Schiedsrichter als "verdammte Schande" bezeichnete.

Taylor wird massiv bedrängt

Doch damit nicht genug der Anfeindungen in Richtung des britischen Mannes, der insgesamt inklusive einiger echauffierter Akteure an den Seitenlinien 14 Gelbe Karten ausgehändigt hatte (sechs gegen Sevilla, acht gegen die Roma - Rekord in einem Europa-League-Spiel), doch an sich eine absolut finalwürdige Leistung gezeigt, eine tolle Ausstrahlung besessen und vom kicker die Note 1,0 erhalten hatte.

Inzwischen nämlich tauchten Bilder vom Flughafen in Budapest auf. Hier attackierte ein Pulk aus Roma-Anhängern den mit seiner Familie gen Heimat aufgebrochenen Referee - Beschimpfungen inklusive. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen dabei, wie einige dort versammelte Personen den Schiedsrichter gar massiv bedrängten. Jemand riss an seinem Rucksack.

Und während Polizisten den Schiedsrichter in einen sicheren Bereich begleiteten, flog etwa auch eine Wasserflasche in seine Richtung. Ein Stuhl wurde ebenfalls geschmissen.

Ein Statement der UEFA zu den Vorkommnissen rund um Taylor gibt es noch nicht. Gut möglich aber, dass die Europäische Fußball-Union hier noch tätig wird - vor allem gegen Mourinho, dem eine Strafe vonseiten der UEFA droht.