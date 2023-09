United vor CL-Spiel in München: Auch Maguire fehlt

Manchester United muss zum Champions-League-Auftakt beim FC Bayern auf Harry Maguire verzichten. Der Innenverteidiger fehlt verletzt.

Fehlt in München: Harry Maguire. IMAGO/Sportimage

Erik ten Hag muss zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase auf mehrere Spieler verzichten. Wie der Premier-League-Klub bekanntgab, fehlt im Kader für das Auswärtsspiel beim FC Bayern am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) unter anderem Harry Maguire.

Der Innenverteidiger ist der nächste kurzfristige Ausfall bei den Red Devils. Auch Aaron Wan-Bissaka stand am vergangenen Wochenende in der Liga noch im Kader, verletzte sich bei der 1:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion jedoch in den Schlussminuten.

Komplizierte Gemengelage in Manchester

Schon länger angeschlagen sind Raphael Varane und Neuzugang Mason Mount, auch sie stehen in München verletzungsbedingt nicht zur Verfügung - ebenso wie die verletzten Luke Shaw und Tyrell Malacia. Zum komplizierten Kadergefüge Uniteds tragen außerdem der wegen Gewaltvorwürfen freigestellte Antony und Jadon Sancho bei, der zuletzt nicht mit dem Team trainieren durfte.

Auch sportlich könnten die Vorzeichen vor der Champions-League-Rückkehr nach einem Jahr in der Europa League (Viertelfinale) besser sein: United verlor drei der ersten fünf Partien in der Premier League.