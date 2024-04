Union Berlin: Einfache Weisheit für schweres Fußballspiel

Manche Dinge klingen ganz einfach, etwa das hier: "Ohne aufs Tor zu schießen, werden wir keine Tore schießen." Gesagt hat das der Trainer des Fußballvereins 1. FC Union Berlin. Doch nur weil etwas einfach klingt, heißt das nicht, dass es klappt.

So ist das häufiger auch bei Union Berlin. Der Verein steht in der Tabelle der Bundesliga recht weit unten. Er muss sich anstrengen, um am Ende der Saison nicht abzusteigen.

Am Samstag treffen die Berliner nun ausgerechnet auf den FC Bayern München. Der Verein kann zwar nicht mehr Meister werden, doch er bleibt ein schwerer Gegner.

Unions Trainer Nenad Bjelica hofft, dass die Bayern einige der Superstars ihrer Mannschaft schonen und diese am Samstag nicht spielen lassen. Denn für Bayern steht Ende April ein wichtiges Spiel in der Champions League an. Genauso wie Borussia Dortmund sind die Münchner schließlich im Halbfinale der sogenannten "Königsklasse" mit dabei!

Auch wenn der FCB vielleicht ein paar Spieler schonen wird, warnte Nenad Bjelica sein Team: "Auch die Ersatzspieler haben hohe Qualität."