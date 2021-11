"Unglaublicher" Ronaldo bittet um mehr Zeit

Manchester United hat seine Ausgangslage in der Champions League behauptet, beim 2:2 in Bergamo aber einmal mehr spielerisch enttäuscht. So wurde anschließend mal wieder nur über einen Einzelkönner geredet.

Es war jeweils die erste Minute der Nachspielzeit der beiden Hälften, die Atalanta ins Herz traf. Am Ende des ersten Durchgangs hatte Manchester United einen der viel zu seltenen hellen Momente - und kombinierte sich traumhaft zum 1:1-Zwischenstand. Sekunden vor dem Ende war es einfach die pure Weltklasse von Cristiano Ronaldo, die letztlich zu einem glücklichen Punkt reichen sollte.

"Wir geben nie auf und glauben bis zum Ende daran", lobte Doppeltorschütze CR7 hinterher bei "BT Sport" zumindest die Mentalität seiner Kollegen. Der Portugiese sprach von einem "guten Resultat für uns" - sicherlich mit Blick auf die Tabelle der Gruppe F, in der United nun weiter zwei Punkte vor Atalanta liegt. Ole Gunnar Solskjaer dürfte bei Verantwortlichen und Fans mit dem 2:2 aber - wenn überhaupt - nur mäßig gepunktet haben.

Cristiano Ronaldo merkte vor dem schweren Heimspiel gegen Stadtrivale City am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an: "Wir müssen uns noch aneinander gewöhnen, das braucht seine Zeit." Doch die Ungeduld in Manchester ob des aktuellen Zustands der Mannschaft, sie wächst weiter. "Es ist immer schwer, gegen Atalanta zu spielen", lobte CR7 auch den Gegner: "Am Ende war es natürlich etwas glücklich, aber so ist Fußball."

Nur Inzaghi war im November 2010 noch älter

TV-Experte Rio Ferdinand, zwischen 2002 und 2014 für die Red Devils aktiv, sagte über seinen einstigen Teamkollegen: "In den schwierigen Moment ist er da, egal in welchem Stadion. Es gibt keine Worte mehr, um diesen Fußballer zu beschreiben und wie er abliefert." Auch Solskjaer lobte den Europameister von 2016, dem er mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse sicherlich ein Stück weit seine Weiterbeschäftigung zu verdanken hat, überschwänglich: "Er ist unglaublich." Durch seinen Doppelpack stieg Cristiano Ronaldo (36 Jahre, 270 Tage) zum zweitältesten Profi auf, dem in der Champions League zwei Treffer in einem Spiel gelangen - einzig Filippo Inzaghi (37 Jahre, 86 Tage) war im November 2010 noch älter.

Das war der erste Moment, in dem wir so gespielt haben, wie wir immer spielen sollten. Ole Gunnar Solskjaer

Weil es fußballerisch aber einmal mehr derart dünn war, was United anbot, hob Solskjaer andere Qualitäten hervor. "Niemand kann den Charakter dieser Spieler anzweifeln", sagte der Norweger. Die Traum-Kombination vor dem 1:1 müsse als Musterbeispiel für künftige Auftritte herangezogen werden: "Das war der erste Moment, in dem wir so gespielt haben, wie wir immer spielen sollten." Schnell, direkt, vertikal, schnörkellos, erfolgreich.

Als der 1:1-Ausgleich fiel, hatte Raphael Varane schon gar nicht mehr auf dem Platz gestanden. Der französische Weltmeister, der nach Aussage von Solskjaer Probleme mit dem Oberschenkel hat, wurde nach 38 Minuten ausgewechselt. Beim Innenverteidiger, den sein Trainer als so wichtigen "Ruhepol" fürs United-Spiel bezeichnete, wollte man "kein Risiko eingehen".