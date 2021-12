Um ein Jahr: Aalen verlängert mit Talenten Schmidt und Heckmann

Wie der VfR Aalen am Montag mitteilte, wurden die Verträge mit den beiden 19-jährigen Abwehrtalenten Tim Schmidt und Eduard Heckmann verlängert. Beide verbringen auch die kommende Spielzeit beim VfR.

Beide feierten in der laufenden Spielzeit ihren Durchbruch und stand bisher in 12 (Schmidt) beziehungsweise 17 (Heckmann) Spielen der Regionalliga Südwest auf dem Platz. Schmidt konnte in seinen Einsätzen sogar zwei Treffer beisteuern. Beide seien laut Geschäftsführer Guiseppe Lepore "talentierte Spieler, deren Potential noch nicht ausgeschöpft ist".

Schmidt zeigte sich angetan vom Umfeld beim Tabellen-Achten: "Der Verein hat eine super Mentalität, was nicht nur die Mannschaft, die Trainer und die Betreuer betrifft, sondern auch ganz besonders die Fans." Deshalb sei er "sehr glücklich darüber, dass ich meinen Vertrag verlängern konnte" und freue sich auf das kommende Jahr und die folgende Spielzeit. So auch Heckmann, der sich "auf der Ostalb sehr wohl" fühle und sich sehr freue, "nochmal ein Jahr länger beim VfR Aalen zu sein".

Ebenfalls eine weitere Spielzeit trägt Verteidiger Kristjan Arh Cesen das VfR-Trikot. Bei der Vertragsverlängerung am Ende der vergangenen Saison wurde sich auf eine Laufzeit von zwei Jahren geeinigt. "Mit ihm ist der Platz auf der linken Außenbahn gut besetzt", so Präsidiumssprecher Michael Weißkopf.