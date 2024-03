UEFA terminiert EM-Qualifikationsspiele: DFB-Frauen gastieren zum Auftakt in Österreich

Zwei Tage nach der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen hat die UEFA die Partien angesetzt. Das erste und das letzte Qualifikationsspiel bestreitet die DFB-Elf gegen Österreich.

Bevor die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Sommer an den Olympischen Spielen in Paris teilnimmt, steht die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 auf dem Programm. Zwei Tage nach der Gruppenauslosung terminierte die UEFA die Spiele. Zum Auftakt in der Gruppe A4 gastiert das Team von Horst Hrubesch am 5 . April bei ihren Nachbarinnen aus Österreich - den Spielort und die Anstoßzeit möchte der ÖFB am Freitag bekanntgeben.

An das vergangene Duell mit den Österreicherinnen hat die DFB-Elf gute Erinnerungen. Bei der EM 2022, die für die deutsche Nationalmannschaft mit der Niederlage im Endspiel gegen Gastgeber England endete, bezwang Deutschland Österreich im Viertelfinale mit 2:0.

Zum Thema Spielplan der EM-Qualifikation

Zum ersten Heimspiel gastiert am 9. April Island bei den Vize-Europameisterinnen - bereits Ende September hatten sie die Isländerinnen in der Nations League empfangen (4:0).

Binnen wenigen Tagen zweimal gegen Polen

In der zweiten Länderspielperiode der EM-Quali stehen die beiden Partien gegen Polen an. Zunächst gastieren die Polinnen am 31. Mai in Deutschland, ehe am 4. Juni im Nachbarland das Rückspiel ausgetragen wird.

Kurz vor dem Beginn des Olympisches Fußballturniers (25. Juli) kommt es bereits zu den abschließenden Qualifikationspartien. Nach dem Gastspiel auf Island (12. Juli) ist Österreich zum abschließenden Gruppenspiel am 16. Juli zu Gast.

Die beiden Erstplatzierten jeder der vier Nations-League-A-Gruppen sind für die EM 2025 (2. bis 27. Juli 2025) in der Schweiz qualifiziert. Die beiden anderen Nationen haben noch die Möglichkeit, sich über Play-offs (23. Oktober bis 3. Dezember) eines der sieben verbleibenden Tickets zu sichern.