UEFA-Awards für die Besten Europas: Diese zwölf sind nominiert

Am Donnerstagabend wird in Monaco nicht nur die letzte Gruppenphase der Champions League ausgelost, sondern auch die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres durchgeführt.

Am Donnerstag wird in Monaco Europas Fußballer des Jahres gekürt. picture alliance/dpa

Bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, der in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker von der UEFA vergeben wird, stehen im Wesentlichen vier Kategorien im Fokus. Bester Spieler, beste Spielerin, bester Trainer im Männerfußball und bester im Frauenfußball.

Bewertet werden die Leistungen in der Saison 2022/23 - in den jeweiligen Vereinsteams beziehungsweise in den Nationalmannschaften. Eine Auswahl von Trainern sowie eine von der ESM bestimmte Gruppe von Journalisten führte die Vorauswahl durch, bei der in jeder Kategorie drei Top-Nominierte den Sieg unter sich ausmachen.

Die Mitglieder der Jury vergaben je nach Einschätzung fünf Punkte, drei Punkte und einen Punkt, um zu einem Gesamtergebnis zu kommen. Dieses wird im Rahmen der UEFA-Veranstaltung am Donnerstagabend im Grimaldi Forum zu Monaco präsentiert.

Die Shortlist für Europas Fußballer des Jahres

Bester Spieler

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgien)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegen)

Lionel Messi (Paris St. Germain, Argentinien)

Beste Spielerin

Aitana Bonmati (FC Barcelona, Spanien)

Olga Carmona (Real Madrid, Spanien)

Sam Kerr (FC Chelsea, Australien)

Bester Trainer im Männerfußball

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter Mailand)

Luciano Spalletti (SSC Neapel)

Beste(r) Trainer/Trainerin im Frauenfußball

Jonatan Giraldez (FC Barcelona)

Jorge Vilda (Spanien)

Sarina Wiegman (England)