Über eine Dekade TSG: Krumbiegel wechselt im Sommer zu Juve

Mit Paulina Krumbiegel verlässt eine echte Identifikationsfigur die TSG Hoffenheim im kommenden Sommer. Für die Nationalspielerin ist ihr Wechsel zu Juventus Turin auch "Gefühlssache".

Viel mehr Identifikation mit einem Verein geht nicht. Mit bereits elf Jahren schloss sich Paulina Krumbiegel der TSG Hoffenheim an, spielte zunächst für die U 15 und U 17, ehe sie 2016 kurz vor ihrem 16. Geburtstag für das Hoffenheimer Zweitligateam debütierte.

Drei Spielzeiten lief die gebürtige Mannheimerin für die TSG in der 2. Liga auf, kam dabei zu 54 Einsätzen und feierte in der Süd-Staffel zwei Meisterschaften. Zur Saison 2019/20 schaffte Krumbiegel den Sprung in den Bundesliga-Kader. Mit ihren Leistungen in der höchsten Spielklasse empfahl sich die damals 19-Jährige, die zuvor schon alle U-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen hatte, für das A-Team, in dem sie am 22. September 2020 debütierte.

Nach 65 Bundesliga-Spielen, in denen sie zehn Treffer erzielte, sowie zehn Partien im DFB-Pokal fühlt sich Krumbiegel bereit für den nächsten Schritt. Die zehnmalige deutsche Nationalspielerin (vier Tore) wechselt im kommenden Sommer zu Juventus Turin, wo sie einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026 unterzeichnete.

"In mir ist mehr und mehr das Gefühl aufgekommen ..."

"Ich bin seit zwölf Jahren bei der TSG und bin dem Verein sehr dankbar, dass ich hier fußballerisch ausgebildet wurde und ich mich vor allem immer wohlfühlen konnte", wird Krumbiegel von den Kraichgauerinnen zitiert: "Entsprechend ist mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen. Aber in mir ist mehr und mehr das Gefühl aufgekommen, dass ich etwas Neues sehen will. Ich glaube, dass der Wechsel nach Turin für mich der richtige nächste Schritt ist."

Dass sie sich nach zwölf Jahren im Kraichgau einen Tapetenwechsel gewünscht hat, ist für uns absolut nachvollziehbar. Ralf Zwanziger über Krumbiegel

In Hoffenheim überwiegt vor allem der Stolz auf Krumbiegels Entwicklung. "Pauli hat bei der TSG Hoffenheim ihre ganz eigene Geschichte geschrieben und mit ihrem Weg ist sie ein Vorbild für viele junge Talente, die ebenfalls von der Bundesliga und der Nationalmannschaft träumen", ist Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG, überzeugt: "Dass sie sich nach zwölf Jahren im Kraichgau einen Tapetenwechsel gewünscht hat, ist für uns absolut nachvollziehbar. Wir haben trotzdem alles daran gesetzt, sie bei der TSG zu halten, denn Pauli ist eine außergewöhnliche Fußballerin und tolle Persönlichkeit."

Krumbiegel brennt auf die neue Erfahrung in Italien. "Juventus ist ein großer Verein mit großen Ambitionen", wird sie auf der Turiner Website zitiert: "Ich wollte die Chance nutzen, im Ausland zu spielen und eine andere Kultur sowie eine andere Liga kennenzulernen. Ich möchte hier Titel gewinnen."

Spannend zu sehen sein wird, ob Juve die rechte Außenbahnspielerin auf der offensiven oder defensiven Position einplant. Bei der TSG hatte sie abwechselnd beide Rollen eingenommen.