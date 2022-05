U-21-WM 2023 in Hannover, Magdeburg und Berlin

Das Geheimnis ist gelüftet: Am Donnerstag sind in Hannover die Standorte der U-21-Handball-WM 2023 bekanntgegeben worden.

Die U-21-Weltmeisterschaft findet vom 20. Juni bis zum 2. Juli 2023 als internationale Kooperation in Deutschland und Griechenland statt. Seit Donnerstag sind die Spielorte der deutschen Turnierhälfte und der Weg des DHB-Teams bekannt: Los geht es in der Swiss Life Hall in Hannover (4200 Plätze), dann über die GETEC Arena Magdeburg (6300) zur Finalrunde in der Berliner Max-Schmeling-Halle (9000).

"Dieses Turnier wird ein Meilenstein für den Nachwuchsleistungssport", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. "Wir streben volle Arenen in Hannover, Magdeburg und Berlin an. Das haben die jungen Spitzensportler mehr als verdient."

Der DHB wird 2023 erstmals Gastgeber einer internationalen Meisterschaft für den männlichen Nachwuchs sein. Zuletzt richtete der DHB 1999 die Europameisterschaft der weiblichen Jugend in Rotenburg an der Fulda aus.

64 Spiele in Deutschland, 52 in Griechenland

An der U-21-WM 2023 werden 32 Mannschaften teilnehmen. Aus den insgesamt acht Vorrundengruppen erreichen jeweils die besten beiden Teams die Hauptrunde und nehmen das untereinander erzielte Ergebnis mit. Dort werden erneut Vierergruppen gebildet. Die besten beiden Teams der zweiten Turnierphase ziehen ins Viertelfinale ein.

Insgesamt werden 116 Spiele über die Bühne gehen. 64 finden inklusive der Finalrunde in Deutschland statt, 52 werden in der griechischen Hauptstadt Athen in den Arenen Korydallos (2500) und Sofia Befon (1500) ausgetragen.

Die Reiseaktivitäten sind mit einem ausgeklügelten Spielplan auf ein Minimum reduziert worden. Aus Griechenland fliegen lediglich vier Viertelfinalisten nach Deutschland - sonst kommt es zu keinen weiteren internationalen Transfers während des Turniers. Das teilte der DHB am Donnerstag mit.