U-21-Debütant Khadra: "Er hatte schon seinen Einfluss"

Reda Khadra gab beim 0:1 im Test gegen Frankreich ein erfrischendes Debüt, das bei ihm ein "unglaubliches Gefühl" auslöste. Von Antonio Di Salvo gab es Lob. Bringt der Trainer seinen Neuling in dessen Stadion gegen England von Beginn an?

Reda Khadra brachte gegen Frankreich Schnelligkeit in den deutschen Angriff. IMAGO/Kirchner-Media

Es ist ihm längst nicht alles gelungen, aber Reda Khadra versuchte beim Stand von 0:1 als Joker mit Mut, Tempo und Technik im Eins-gegen-eins das weitgehend harmlose Angriffsspiel der deutschen U 21 zu beleben. Einmal legte die Offensivkraft von Sheffield United den Ball im Strafraum überlegt für den freien Tom Krauß zurück, dessen Abschluss wurde jedoch vom aufmerksam reingrätschenden Wesley Fofana geblockt.

"Man hat gesehen, was das für ein Spielertyp ist, er hatte schon seinen Einfluss im Spiel. Er ist unheimlich quirlig, er hat eine gute Geschwindigkeit und kam auch ein, zweimal am Gegner vorbei. In zwei Situationen war er auch ein bisschen hektisch und hat die Übersicht verloren", sagte Di Salvo über den ersten U-21-Auftritt des früheren BVB-Jugendspielers und lobte abschließend: "Insgesamt kann man ihn nur beglückwünschen, für ihn persönlich war es ein gelungenes Debüt."

Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich bin auf jeden Fall stolz. Reda Khadra

Khadra war trotz der Niederlage die Freude ins Gesicht geschrieben, endlich für die ältesten DFB-Junioren aufgelaufen zu sein: "Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich bin auf jeden Fall stolz", sagte der 21-Jährige und analysierte ebenso differenziert: "Ich habe ein paar Bälle verstolpert, ein, zwei Fehlpässe gespielt, aber ich hatte auch ein paar gute Aktionen. Risiken muss man immer eingehen als Offensivspieler. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Debüt."

Gegen England Khadra von Beginn an?

Was nicht heißt, dass sich Khadra mit den gut 25 Minuten Einsatzzeit zufriedengibt. Auf die nächste Partie ist der 1,80-Meter-Mann besonders heiß, geht es doch am Dienstagabend um 20.45 Uhr in seinem aktuellen Heimstadion Bramall Lane gegen den englischen Nachwuchs: "Hoffentlich wird es gegen England ein Sieg. Es wird auf jeden Fall ein Topspiel. Ich hoffe auf viele Zuschauer und werde wieder Vollgas geben."

Spannend, wie viel Einsatzzeit Di Salvo seinem Neuling aus der zweiten englischen Liga diesmal gewährt oder ob er ihn gar mit einem Startelfmandat betraut. Khadra hat zumindest bei seiner erfrischenden Premiere angedeutet, dass er mit seinen Eins-gegen-eins-Qualitäten auf Sicht einen großen Mehrwert für die DFB-Junioren darstellen könnte.