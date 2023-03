U 20: Wolf nominiert Kader für Spiele gegen England und Italien

Nationaltrainer Hannes Wolf hat den Kader für die anstehenden Länderspiele gegen England und Italien berufen. Der 41-Jährige muss wegen des laufenden Spielbetriebes auf zahlreiche Spieler aus der dritten Liga verzichten.

Hannes Wolf hat ein 22-köpfiges Aufgebot für die anstehenden Länderspiele der U 20 gegen England (22. März, 20. 30 Uhr) und Italien (27. März, 15 Uhr) berufen. Auf Abruf stehen zwölf weitere Spieler bereit. Im 22-köpfigen Kader befinden sich neben zahlreichen Spielern aus der ersten und zweiten Liga ein Drittliga-Akteur sowie zwei Auslandslegionäre.

Während Christopher Scott (Royal Antwerpen) in Belgien unter Vertrag steht, verdient Tim Oermann (Wolfsberger AC) in Österreich sein Geld. Aus der deutschen dritten Liga findet sich nur Jamil Siebert (Viktoria Köln) im Aufgebot wieder.

Wolf muss auf Drittliga-Spieler verzichten

Wolf hätte gerne mehr Spieler aus der Spielklasse nominiert. "Leider konnten wir etliche sehr gute Spieler aus der 3. Liga nicht einladen, weil sie zeitgleich Ligaspiele haben und dort von den Klubs gebraucht werden", so die Worte des 41-Jährigen in einer offiziellen Mitteilung des DFB.

Als Ausrede will er die mangelnde Spielerauswahl aber nicht gelten lassen. "Dennoch haben wir ein schlagkräftiges Team und wollen beide Spiele gewinnen." Für beide Partien muss die DFB-Elf in den Flieger steigen. Während das Duell gegen die "Three Lions" in London stattfindet, kommt es in Prato (Italien) zum Aufeinandertreffen mit der "Squadra Azzurra".

Der U-20-Kader im Überblick:

Tor: Nahuel Noll (TSG Hoffenheim), Tim Schreiber (Holstein Kiel), Jonas Urbig (Jahn Regensburg)

Feldspieler: Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Maximilian Beier (Hannover 96), Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen), Jens Castrop (1. FC Nürnberg), Sadik Fofana (1. FC Nürnberg), Lasse Günther (Jahn Regensburg), Niklas Jessen (FC St. Pauli), Marco John (SpVgg Greuther Fürth), Jamie Lawrence (1.FC Magdeburg), Paul Nebel (Karlsruher SC), Tim Oermann (Wolfsberger AC), Merlin Röhl (SC Freiburg), Tim Rossmann (Karlsruher SC), Derry Scherhant (Hertha BSC), Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Christopher Scott (Royal Antwerpen), Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fürth), Jamil Siebert (Viktoria Köln), Robert Wagner (SC Freiburg)