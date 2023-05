U-17-EM 2023: Modus, Teams, Termine, Übertragung

Von Mitte Mai bis Anfang Juni geht in Ungarn die U-17-Europameisterschaft über die Bühne. Alle Infos zum Turnier gibt es hier.

Wann findet die U-17- Europameisterschaft 2023 statt?

Die Endrunde der U-17-Europameisterschaft findet vom 17. Mai bis zum 2. Juni statt. Die Gruppenphase wird vom 17. bis 24. Mai ausgespielt, das Viertelfinale am 27. Mai und die Halbfinalpartien am 30. Mai. Das Endspiel steigt am 2. Juni.

An folgenden Tagen wird gespielt:

1. Spieltag: 17. und 18. Mai

2. Spieltag: 20. und 21. Mai

3. Spieltag: 23. und 24. Mai

Viertelfinale: 27. Mai

Halbfinale: 30. Mai

Play-off-Spiel für die WM: 30. Mai

Finale: 2. Juni

Wie läuft die U-17-EM ab?

Bei der U-17-Europameisterschaft werden die 16 Endrundenteilnehmer auf vier Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. Alle Erst- und Zweitplatzieren qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Sollten zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss der Gruppe die gleiche Anzahl an Punkten aufweisen, zählt erst der direkte Vergleich und dann die Tordifferenz aus den direkten Vergleichen. Treffen zwei Teams im letzten Gruppenspiel aufeinander, die dieselbe Anzahl Punkte sowie die gleiche Tordifferenz und gleiche Anzahl Tore aufweisen, und endet das betreffende Spiel unentschieden, entscheidet ein Elfmeterschießen.

Viertelfinale

VF1: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

VF2: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

VF3: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D

VF4: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Halbfinale

HF1: Sieger VF1 - Sieger VF3

HF2: Sieger VF2 - Sieger VF4

Finale

Sieger HF1 - Sieger HF2

Das Turnier dient auch als Qualifikation für die U-17-Weltmeisterschaft 2023, die vom 10. November bis 2. Dezember stattfindet. Die fünf Plätze gehen an die vier Halbfinalisten sowie den Sieger eines Play-offs zwischen den beiden Viertelfinalisten, die die beste Gruppenphase gespielt haben.

Wo findet die U-17-EM statt?

Gastgeber der Europameisterschaft ist Ungarn.

Die Stadien:

Hidegkuti Nandor Stadion, Budapest (u.a. Finale)

Pancho Arena, Felcsut

BSC-Stadion, Budaörs

Telki Training Centre, Telki

Nagyerdei-Stadion, Debrecen

Balmazujvaros-Stadtstadion, Balmazujvaros

DEAC-Stadion, Debrecen

Wer spielt in welcher Gruppe?

Gruppe A: Ungarn, Irland, Polen, Wales

Gruppe B: Serbien, Spanien, Italien, Slowenien

Gruppe C: Portugal, Frankreich (Titelverteidiger), Schottland, Deutschland

Gruppe D: Kroatien, Niederlande, Schweiz, England

Im Viertelfinale spielt der Sieger der Gruppe C gegen den Zweiten der Gruppe D sowie der Sieger der Gruppe D gegen den Zweiten der Gruppe C. Bei einem Weiterkommen droht Deutschland womöglich ein K.-o.-Duell mit den Niederlanden oder England.

Wann spielt die deutsche Mannschaft?

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat eine schwere Gruppe erwischt. In Gruppe C trifft das DFB-Team auf Portugal (17. Mai, 20 Uhr), auf den aktuellen Europameister Frankreich (20. Mai, 20 Uhr) sowie auf Schottland (23. Mai, 15 Uhr).

Wer überträgt die U-17-EM live?

Die Spiele der deutschen U-17-Nationalmannschaft werden ausschließlich live auf UEFA.tv übertragen. Highlights aller Partien werden bei der UEFA ab Mitternacht zu sehen sein.