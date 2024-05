Tzolis, Saliakas und Bouchalakis für Griechenland gegen die DFB-Elf dabei

Griechenlands Interimstrainer Nikos Papadopoulos hat für den anstehenden Test gegen die DFB-Elf in Mönchengladbach am 7. Juni insgesamt 26 Spieler in sein Aufgebot berufen. Die Zweitligaspieler Manolis Saliakas, Christos Tzolis und Andreas Bouchalakis sowie einige frühere Bundesligaakteure gehören dazu.

Nach dem Ausscheiden in den Play-offs um die EM-Teilnahme gegen Georgien steht die griechische Nationalmannschaft vor einem wiederholten Neubeginn. Der Vertrag von Trainer Gustavo Poyet ist abgelaufen, der Verband steht vor einer Neuwahl und der Trainerposten ist aktuell vakant. So wird U-21-Coach Nikos Papadopoulos in den beiden Testspielen im Juni das Team betreuen. Am 7. Juni tritt der Europameister von 2004 in Mönchengladbach gegen die DFB-Elf an, vier Tage später wird in Salzburg gegen Malta getestet.

Für die beiden Spiele nominierte der 52-jährige Interimstrainer insgesamt 26 Spieler. Darunter auch den Zweitligatorschützenkönig Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) sowie den Herthaner Andreas Bouchalakis. Auch Manolis Saliakas, der unlängst mit dem FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga feierte, ist mit an Bord. Zudem stehen die früheren Bundesligaakteure Odysseas Vlachodimos (Nottingham Forest), Dinos Mavropanos (West Ham United) und Panagiotis Retsos (Olympiakos) im Kader.

Papadopoulos berief zudem drei Neulinge. Die beiden Torhüter Christos Mandas (Lazio Rom) und Konstantinos Tzolakis (Olympiakos) sowie Innenverteidiger Andreas Ntoj (auch Olympiakos) stehen vor einem Debüt beim griechischen Team.