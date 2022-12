TV-Novum im DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen

Der DFB hat die Anstoßzeiten für das DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen festgelegt. Dabei kommt es zu einer TV-Premiere.

Am 28. Februar entscheidet sich, wer im DFB-Pokal der Frauen ins Halbfinale einziehen wird. Nun steht auch fest, zu welchen Uhrzeiten die vier Paarungen ausgetragen werden, die Ende November ausgelost worden waren.

Bereits ab 18 Uhr (LIVE! bei kicker) treffen an jenem Dienstag der 1. FC Köln und Titelverteidiger VfL Wolfsburg aufeinander. Außerdem empfängt parallel Zweitligist RB Leipzig die SGS Essen und Leipzigs Ligakonkurrent FC Carl Zeiss Jena den SC Freiburg.

Das Besondere: Erstmals wird Pay-TV-Sender "Sky" die Partien sowohl als Einzelspiel als auch in einer Konferenz zeigen. Das Topspiel um 20.30 Uhr zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München überträgt neben "Sky" auch die ARD im Livestream.

In den vergangenen acht Jahren hatte jeweils der VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen, zuletzt mit einem 4:0-Sieg über Turbine Potsdam, das in diesem Jahr im Achtelfinale dem 1. FC Köln mit 1:2 unterlag.

Zuletzt sah Köln gegen Wolfsburg wenig Land

Die Wölfinnen, amtierender Double-Gewinner, sind auch in diesem Jahr wieder das Maß der Dinge und führen die Bundesliga-Tabelle mit acht Siegen aus acht Spielen und fünf Punkten Vorsprung gegenüber dem FC Bayern an. Bei Pokalgegner Köln hatten sie in der Liga zuletzt mit 5:1 und 4:0 gewonnen. Ähnlich deutlich hatten sich die Bayern am vergangenen Freitag bei der TSG Hoffenheim durchgesetzt (4:0).

Die Leipziger hatten im Achtelfinale Bundesligist Eintracht Frankfurt - derzeit Tabellendritter - mit 2:1 überrascht, während Jena im Zweitliga-Duell gegen den SC Sand mit 4:2 die Oberhand behalten hatte.

Nun wollen die beiden Außenseiter bis ins Halbfinale vordringen, das zwischen dem 15. und 17. April ausgetragen wird. Das Endspiel findet erneut im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt. Gespielt wird am 18. Mai.

Dienstag, 28. Februar, 18 Uhr:

RB Leipzig - SGS Essen

FC Carl Zeiss Jena - SC Freiburg

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

Dienstag, 28. Februar, 20.30 Uhr:

TSG Hoffenheim - FC Bayern München