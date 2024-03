TuS N-Lübbecke plant mit Blazicko

Der TuS N-Lübbecke plant für die kommende Saison mit einem bekannten Namen: Blazicko. Patrik, der Sohn des ehemaligen TuS-Torhüters und heutigen Torwarttrainers Nikola stößt zum Anschlusskader des Handball-Zweitligisten.

Nach Valentin Abt wird auch Patrik Blazicko zur kommenden Saison im Anschlusskader der Profis stehen. Er hat zunächst in der Kombination mit LIT 1912 einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2025 erhalten.

"Patrik hat schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal bei uns mittrainiert und ausgeholfen. Ich schätze seinen großen Ehrgeiz und die Bereitschaft, alles dafür zu tun, um besser zu werden", lobt Rolf Hermann, Sportlicher Leiter beim TuS den Nachwuchsmann.

"Er ist ein junger Spieler aus der eigenen Jugend, den wir fördern und perspektivisch voll bei den Profis integrieren wollen. Der erste Step ist der Sprung aus der Jugend in den Seniorenbereich zu LIT 1912. Parallel wollen wir ihn schon jetzt durch zusätzliches und regelmäßiges Training beim TuS auf die Zukunft vorbereiten", so Hermann.

"Ich möchte mich beim TuS durch das zusätzliche Training mit den Profis weiterentwickeln", sagt Patrik Blazicko. "Dabei wird mir natürlich auch die Spielpraxis bei LIT 1912 zugutekommen. Dort ist es mein Anspruch, der Mannschaft zu helfen", erklärt Blazicko weiter.

Patrik Blazicko spielt seit den Minis bei der JSG LIT 1912 Handball und hat nun die A-Jugend altersbedingt verlassen. In der erst kürzlich beendeten Pokalrunde warf er in zehn Spielen 100/28 Tore, davon 12/2 am letzten Spieltag gegen GWD Minden und sicherte sich damit auch gleichzeitig die Torjägerkrone der Pokalrunde West. Auch in der 3. Liga konnte Patrik Blazicko bei LIT 1912 bereits erste Erfahrungen sammeln.