Turpin pfeift die Bayern bei Inter - Müllers schlechte Erinnerungen

Der Auftakt des FC Bayern bei Inter in der Champions League wird von dem sehr erfahrenen Schiedsrichter Clement Turpin geleitet. Thomas Müller hat keine allzu guten Erinnerungen.

Denn der 40-jährige Franzose stellte den Offensivspieler der Münchner im Dezember 2018 beim 3:3 in Amsterdam mit der Roten Karte vom Platz. Es war Müllers bisher einzige glatte Hinausstellung in der Königsklasse, in der der 32-Jährige immerhin schon 134 Partien absolvierte (52 Tore). Bereits im September 2009 sah Müller eine Ampelkarte - es war sein viertes CL-Spiel -, als er beim 1:2 in Bordeaux in der 30. Minute die Gelb-Rote Karte sah und sich damit die kicker-Note 6 einhandelte.

Turpin war zu dieser Zeit noch kein Schiedsrichter, der auf europäischer Ebene angekommen war. Seine internationale Karriere startete erst 2010 mit zwei Einsätzen in der Europa League.

Mittlerweile kann der dreifache Familienvater auf 44 Partien in der Champions League zurückblicken und pfiff dabei auch sechsmal den deutschen Rekordmeister.

Eine Niederlage erlebte der FC Bayern mit Turpin noch nicht (vier Siege, zwei Remis). Turpin leitete dafür die beiden Kantersiege der Münchner bei den Tottenham Hotspur (7:2, 2019) und das letztjährige Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Salzburg (7:1).