Türkei trauert um Ex-Nationalspieler Martin

Der türkische Fußball trauert um Ex-Nationalspieler Ersen Martin. Der einstige Torjäger ist in Franken aufgewachsen, spielte auch für den 1. FC Nürnberg und verstarb nun im Alter von 44 Jahren.

Spielte in jungen Jahren für den Club: Ersen Martin. imago sportfotodienst

Im oberfränkischen Marktredwitz geboren, führte der Weg Martins in der Jugend über den Baiersdorfer SV zum 1. FC Nürnberg. Der 1,91 Meter große Stürmer kam für den Club in der Saison 1998/99 zu einem 19-minütigen Bundesliga-Einsatz bei einer 0:1-Niederlage beim SC Freiburg. Nach dieser Spielzeit zog es ihn in die Türkei.

Dort bestritt Martin 256 Erstliga-Spiele und erzielte 74 Tore. Drei Länderspiele für die Türkei stehen in seiner Vita. Bis zu seinem Karriereende 2013 spielte er für namhafte Klubs wie Besiktas, Kasimpasa und Genclerbirligi, in Spanien für Recreativo Huelva. Danach trat Martin häufig als Experte im türkischen Fernsehen auf.

Herzinfarkt vor zwei Jahren

Vor knapp zwei Jahren erlitt er einen Herzinfarkt und einen Riss der Hauptschlagader. Laut Medienberichten verschlechterte sich sein Zustand zuletzt. In einem Krankenhaus in Bursa wurde Martin künstlich beatmet, am Dienstagabend verstarb er im Alter von 44 Jahren.

"Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass unser ehemaliger Fußballspieler Ersen Martin verstorben ist", schreibt Besiktas bei X und spricht der Familie des Verstorbenen, seinen Verwandten und der türkischen Sportgemeinschaft Beileid aus.