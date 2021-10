Tuchel-Update zu Lukaku und Werner - "Sie würden mich für einen Lügner halten"

Der FC Chelsea muss die nächsten zwei Spiele ohne Romelu Lukaku (28) und Timo Werner (25) bestreiten. Und danach? Thomas Tuchel möchte nicht spekulieren.

Den 4:0-Sieg gegen Malmö am Mittwoch bezahlte der FC Chelsea am Mittwoch teuer. Vor dem 2:0 verletzte sich Romelu Lukaku am Sprunggelenk, kurz darauf Timo Werner am Oberschenkel. Für die kommenden beiden Spiele gegen Norwich und Southampton fallen beide Stürmer aus.

Eine genauere Prognose wollte Thomas Tuchel am Freitag nicht abgeben: "Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, darüber zu spekulieren, wie lange es dauern wird."

Als Beispiel zog Tuchel Christian Pulisic heran, der seit Monaten wegen einer Sprunggelenksverletzung ausfällt, bei dem es aber ebenso kein angepeiltes Rückkehrdatum gibt. Wenn Chelsea also beim Ex-Dortmunder eine ungenaue Prognose veröffentlicht hätte, "würden Sie vielleicht denken, dass ich ein Lügner bin und etwas verheimliche", so Tuchel. "Man kann nie wissen. Die Dinge können kürzer oder länger dauern als erwartet."

Das Einzige, was der deutsche Trainer "mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sie beide in Behandlung sind. Es geht beiden gut, sie sind nicht allzu besorgt und fallen für die nächsten beiden Spiele aus."