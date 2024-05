Tuchel erklärt Kane-Auswechslung und hadert mit Verletzungen

Nach dem Aus des FC Bayern zeigte sich Thomas Tuchel nach der Partie durchaus emotional und haderte nicht zuletzt mit den Verletzungsproblemen, dies sich durch die ganze Saison gezogen hatten - und auch das Halbfinal-Rückspiel in Madrid mit beeinflussten.

"Wir starten in unser wichtigstes Spiel der Saison mit vier offensiven Spielern und die müssen alle raus", meinte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Wir sind nur am Reagieren und nie am Agieren mit unseren Wechseln, wir können nie das Spiel verändern, so wir es es wollen. Das ist dann zu viel", befand der Münchner Coach nach dem späten 1:2 in der spanischen Hauptstadt.

Was der 50 Jährige damit konkret ansprach: "Wir hatten keinen Kingsley Coman, Serge (Gnabry; Anm. d. Red.) kam von einer Verletzung, es waren also keine Flügelstürmer da. Serge musste wieder runter. Leroy Sané spielte mit Schmerzen und ist dauernd in Behandlung. Harry Kane hatte Rückenprobleme und Jamal Musiala war einfach kaputt, nachdem er in den letzten Wochen auch verletzt gewesen war. Das war ein bisschen zu viel", so Tuchel.

Im Moment des Ausgleichs in Unterzahl

Gleich auf zwei Weisen hätte sich dieser personelle Engpass für ihn und seinen Trainerstab negativ ausgewirkt. "Zum einen will man ja auch einen richtigen Wettbewerb auf jeder Position haben und jeden Spieler für 90 Minuten verfügbar." Zum anderen "willst du natürlich Wechsel vornehmen können, die etwas bewirken und nicht einfach nur auf Verletzungen reagieren", bekräftigte Tuchel nochmals. Letzteres sei aber eben in Madrid der Fall gewesen.

Doch damit noch nicht genug der verletzungsbedingten Malaisen, wie Tuchel anmerkte: "Hinzu kommt dann auch noch, dass Aleks Pavlovic im Moment des Ausgleichs Krämpfe hatte. Dann ist er zwei Minuten draußen und in dem Moment, in dem wir in Unterzahl sind, fällt das Tor."

Tuchel: "Ich bin einfach sauer"

Nachgefragt bezüglich seiner persönlichen Gefühlslage erklärte Tuchel: "Ich bin einfach sauer. Wir haben alles da draußen gelassen, wir haben gesagt, es geht gegen die Nummer eins, und du willst natürlich immer das perfekt Spiel machen. Aber wir wussten, dass wir hier auf dem Platz vielleicht nicht das perfekte Spiel machen werden. Aber du musst einfach nur mitspielen und das haben wir gemacht. Wir hatten so viele Kontermöglichkeit, natürlich gibt es Luft nach oben. Es war ein richtiger Fight, wir haben einen Punch gesetzt und waren fast über die Ziellinie",

War es vielleicht sogar Tuchels bitterste Niederlage? "Ich hatte auch schon Finalniederlagen, das macht nie Spaß. Aber unter dem Strich können wir, glaube ich, sagen, dass wir alles gegeben haben. Wir waren fast da und verstehen gerade nicht so ganz, warum es nicht gelangt hat."