Tsitsipas setzt sich in Monte Carlo die Krone auf

Stefanos Tsitsipas kegelte den so formstarken Jannik Sinner im Halbfinale raus und schlug nun auch im Finale von Monte Carlo Casper Ruud, der zuvor einen Coup gegen Novak Djokovic gelandet hatte, überraschend klar mit 6:1, 6:4.

Zuletzt war Stefanos Tsitsipas ein wenig in der Versenkung verschwunden, große Erfolge hatte der Grieche nicht. Nun aber gewann er zum dritten Mal das 1000er Masters in Monte Carlo - und das überzeugend. Der 25-Jährige ließ am Sonntag im Finale den Norweger Casper Ruud mit 6:1, 6:4 abblitzen und holte sich damit nach 2021 und 2022 zum dritten Mal die begehrte Trophäe bei der Sandplatzveranstaltung im Fürstentum. Auf seinem Weg zum Triumph hatte Tsitsipas unter anderem Jannik Sinner im Halbfinale und Alexander Zverev im Achtelfinale ausgeschaltet.

Selbstvertrauen dürfte dem Griechen vor allem der Sieg über den in diesem Jahr so formstarken Sinner gegeben haben. "Das war Tennis auf dem höchsten Niveau, das ich in der Lage bin zu spielen", hatte Tsitsipas nach seinem 6:4, 3:6, 6:4-Erfolg über den Südtiroler gesagt - Sinner hatte jedoch Mitte des zweiten Satzes wegen Krämpfen und Oberschenkelproblemen medizinisch behandelt werden müssen.

Gegen Ruud drehte Tsitsipas vor allem in Satz eins auf und ließ seinem Gegenüber beim 6:1 nicht den Hauch einer Chance. Durchgang zwei war dann ausgeglichener, doch Tsitsipas nutzte direkt seinen ersten Matchball und holte sich das Preisgeld von knapp 920.000 Euro.