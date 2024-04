Trotz Verdacht auf Insiderhandel: Kroes kehrt zu Ajax zurück

Am 15. März 2024 legte Alex Kroes bei Ajax Amsterdam als CEO los. Nach einer Suspendierung aufgrund des Verdachts von Insiderhandel ist der 50-Jährige nun zurück im Verein. Allerdings in einer anderen Position.

Alex Kroes erlebte einen turbulenten ersten Monat im Dienst von Ajax Amsterdam: Er legte am 15. März 2024 in Amsterdam als neuer CEO los und wurde nur 19 Tage später aufgrund des Verdachtes von Insiderhandel vom Aufsichtsrat suspendiert. Damals teilte der niederländische Rekordmeister mit, sich dauerhaft von ihm trennen zu wollen. Doch nun gab es am Donnerstag die Rolle rückwärts: Kroes kehrt zu Ajax zurück.

Allerdings in einer veränderten Position. Der 50-Jährige tritt von seinen Ämtern als CEO und Vorstandsvorsitzender zurück und wird stattdessen Technischer Direktor. "Der Verein muss vorankommen, und wir glauben, dass es gut für Ajax ist, dass wir diese Lösung letztlich gemeinsam gefunden haben", so Aufsichtsratsvorsitzender Michael van Praag und führte fort: "Alex wird eine wichtige Rolle im fußballtechnischen Teil der Organisation spielen, insbesondere in der Akquisitions- und Verkaufspolitik.“

Kroes-Verbleib ist an eine Bedingung geknüpft

Anschließend teilte der Verein aber auch mit, dass die Entscheidung an eine Bedingung geknüpft sei. "Sollte eine befugte Behörde zu irgendeinem Zeitpunkt feststellen, dass ein schwerwiegender Verstoß gegen die Vorschriften zum Insiderhandel vorliegt, wird der Aufsichtsrat auch Kroes' Position als Technischer Direktor neu bewerten", schrieb Ajax in der Pressemitteilung.

Im Fokus liegt Kroes' Erwerb von 17.500 Ajax-Aktien am 26. Juli 2023 eine Woche vor seiner Bestellung zum CEO (2. August 2023). Insgesamt besitzt Kroes nach eigener Aussage 42.500 Anteile am Klub. Er selbst freute sich natürlich über die Rückkehr. "Wir haben die Interessen von Ajax und des Fußballs gemeinsam in den Vordergrund gestellt; der Fokus bei Ajax muss wieder auf dem Fußball liegen", wird Kroes in der Pressemitteilung zitiert.