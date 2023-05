Trotz toller Leistung: Alcaraz beendet Struffs Masters-Traum

Jan-Lennard Struffs märchenhafter Lauf in Madrid endete im Finale - der deutsche "Lucky Loser" lieferte in diesem jedoch dem haushohen Favoriten Carlos Alcaraz ein mitreißendes Duell, das erst in drei Sätzen entschieden wurde.

Hatte im ersten Satz gute wie schlechte Momente: Jan-Lennard Struff. Getty Images