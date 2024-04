Trotz solider Leistung: Struff gegen Sinner chancenlos

In Monte-Carlo musste Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas die Segel streichen. Am Nachmittag war dann Jan-Lennard Struff gegen Jannik Sinner gefordert - und musste sich dem Weltranglisten-Zweiten beugen.

Gegen Jannik Sinner reichte es für Jan-Lennard Struff am Donnerstag nicht. IMAGO/PanoramiC

Jan-Lennard Struff wehrte sich beim 4:6, 2:6 gegen Australian-Open-Sieger Jannik Sinner am Donnerstag zwar nach Kräften, war aber in der Gesamtschau gegen den Südtiroler chancenlos.

"Ich habe ihn früh gebreakt, er hat mich sofort zurückgebreakt", rekapitulierte Sinner nach dem gewonnenen Achtelfinale von Monte-Carlo, "das kann das Momentum eines Matches sehr beeinflussen". Tat es aber nicht, denn in der Folge steigerte sich der 22-Jährige, legte sein gewohnt hohes Niveau an den Tag und setzte seine Schläge immer wieder auf die Linien.

Weil Struff nur 44 Prozent seiner so wichtigen ersten Aufschläge ins Feld bekam, konnte er eine ansonsten solide Leistung nicht in mehr Punktgewinne ummünzen. Nach 1:18 Stunden musste er seinem Gegenüber gratulieren.

Der 33 Jahre alte deutsche Routinier hat in der Sandplatz-Saison reichlich Weltranglistenpunkte zu verteidigen. In Monte-Carlo war er im Vorjahr bis ins Viertelfinale vorgedrungen, beim Masters in Madrid hatte er erst im Finale gegen Überflieger Carlos Alcaraz verloren. Platz 25 im ATP-Ranking wird Struff kaum halten können.